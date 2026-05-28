Nie z Lidla i nie z Biedronki. Dietetyczka poleca naleśniki z 30 g białka

Półki w marketach uginają się od różnego rodzaju przysmaków, ale większość z nich odstrasza długą listą emulgatorów, sztucznych aromatów i utwardzonych tłuszczów. Dietetyczka Martyna Żmuda-Trzebiatowska wzięła „pod lupę” ofertę znanej sieci supermarketów i znalazła produkt, który ratuje jadłospis w kryzysowych momentach. To jedne z najlepszych gotowych naleśników na rynku. Nie kupisz ich jednak ani w Lidlu, ani w Biedronce. Sprawdź, gdzie możesz je dostać.

Gotowe naleśniki proteinowe „pod lupą” dietetyczki

Ekspertka przeanalizowała skład gotowych naleśników proteinowych z twarogiem i czekoladą marki SmakMak. Te placki – w przeciwieństwie do wielu innych produktów dostępnych na rynku – naprawdę dostarczają sporych ilości białka. W jednym opakowaniu o pojemności 300 g znajdziemy aż 30 gramów tego makroskładnika i 11 gramów błonnika pokarmowego. Dzięki temu zapewniają długie uczucie sytości po posiłku i hamują apetyt na słodycze. Dobrze sprawdzą się więc nawet na redukcji. Jednocześnie zawierają przy tym stosunkowo niewiele cukrów prostych, bo tylko 6,9 g w porcji (300 gramów).

Kaloryczność powiedzmy obiadowa, dla przeciętnego człowieka – zauważa dietetyczka w opublikowanym materiale.

Naleśniki dostarczają 537 kilokalorii, co stanowi 27 procent Referencyjnej Wartości Spożycia (RWS) dla osoby dorosłej, przy czym 22 procent wartości energetycznej całego produktu pochodzi z białka. Warto podkreślić, że trawienie protein zmusza organizm do wydatkowania większych ilości energii, co przekłada się na szybsze spalanie kalorii.

Tu kupisz najlepsze naleśniki proteinowe

Polecanych przez dietetyczkę naleśników nie znajdziesz ani w Biedronce, ani w Lidlu czy Dino. Ma je w swojej ofercie zupełnie inna sieć, a mianowicie Netto. „Przypomnę, że są to produkty przetworzone, których etapów produkcji nie znamy od podstaw. Polecam zachować »ograniczone zaufanie« Ale! Są oczywiście sytuacje awaryjne typu: wyjazdy, campingi, zwiedzanie lasów, gór, jezior, mórz i rzek, brak czasu, czy najzwyczajniej na świecie brak chęci na gotowanie. Wówczas widzę uzasadnienie tworzenia tego typu asortymentu” – zaznacza Martyna Żmuda-Trzebiatowska.

Czytaj też:

Dietetyk wypatrzył w Biedronce lody na redukcję. Mają 19 g białka i 14 g błonnikaCzytaj też:

Jak podnieść poziom żelaza? Nowe badanie podważa popularny mit