Sto razy lepsze od zwykłych mielonych. Jedz regularnie, a zapomnisz o wiecznym zmęczeniu

Kotlety mielone to jeden z klasyków polskiej kuchni. Często goszczą na naszych stołach i kojarzą się z domowym, tradycyjnym obiadem. Jednak nawet najbardziej lubiane dania po pewnym czasie mogą się znudzić, dlatego warto czasem poeksperymentować w kuchni. Wystarczy kilka ciekawych dodatków lub zamiana części składników, aby stworzyć nową, pełną smaku wersję dobrze znanego dania.

Przepis na kotleciki bogate w żelazo

Dietetyk Dominika Hatala opublikowała na Instagramie przepis na kotleciki bogate w żelazo. Ich przygotowanie jest naprawdę bardzo proste, a smakują doskonale. Do ich zrobienia będziesz potrzebować między innymi soczewicy, piersi z indyka, cukinii, pestek dyni, koperku, pietruszki, suszonych pomidorów. Są to produkty odznaczające się dużą ilością żelaza.

Warto pamiętać, aby do produktów bogatych w żelazo dodawać również źródła witaminy C, ponieważ zwiększa ona przyswajanie tego składnika przez organizm. W tym przepisie świetnie sprawdzi się dodatek soku z cytryny, który nie tylko podkreśla smak kotlecików, ale także wspiera wykorzystanie zawartego w nich żelaza.

Przepis: Kotleciki pełne żelaza Te kotlety są pyszne, ale też wspaniale zadziałają na organizm. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 263 w każdej porcji Składniki 70 g soczewicy

400 g mielonego filetu z piersi indyka

150 g cukinii

2 jajka

20 g pestek dyni

10 g mąki

koperek

pietruszka

21 g suszonych pomidorów

sok z cytryny

10 g oleju rzepakowego Sposób przygotowania Gotowanie soczewicySoczewicę ugotuj do miękkości. Mieszanie składnikówDo miski dodaj mięso, soczewicę, startą i odsączoną z nadmiaru wody cukinię, jajka, zblendowane pestki dyni, mąkę, posiekane zioła, posiekane suszone pomidory, sok z cytryny i przyprawy (paprykę, czosnek, majeranek, sól i pieprz), wymieszaj. Formowanie kotletówZ masy uformuj kotleciki. SmażenieSmaż na rozgrzanej patelni na oleju, aż staną się rumiane z obu stron.

Dlaczego żelazo jest tak ważne?

Wiele osób może się zastanawiać, dlaczego żelazo w naszej diecie w zasadzie jest tak ważne.

Żelazo odgrywa kluczową rolę w wielu metabolicznych procesach zachodzących w organizmie człowieka. Jego udział jest istotny przede wszystkim w oddychaniu tlenowym, ale też w regulacji funkcjonowania układu immunologicznego, metabolizmie cholesterolu, procesach detoksykacyjnych zachodzących w wątrobie oraz podziałach komórkowych – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Niedobór żelaza jest jednym z najczęściej występujących niedoborów składników mineralnych i może prowadzić do rozwoju niedokrwistości (anemii). Jego objawy często pojawiają się stopniowo i mogą obejmować przewlekłe zmęczenie, osłabienie, problemy z koncentracją, bladość skóry, zawroty głowy czy większą podatność na infekcje.

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