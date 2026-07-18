Wypij szklankę tego w gorący dzień. Obniża cukier, likwiduje wzdęcia i przynosi ulgę

Latem, gdy temperatury są wysokie, organizm traci znacznie więcej wody wraz z potem. Dlatego szczególnie ważne jest regularne nawadnianie, nawet jeśli nie odczuwamy jeszcze silnego pragnienia. Odpowiednia ilość płynów pomaga utrzymać prawidłową temperaturę ciała, wspiera koncentrację oraz dobre samopoczucie. W upalne dni warto sięgać przede wszystkim po wodę, ale nie tylko. Choć Polacy raczej nie kojarzą tego napoju z latem i gorącem, to doskonale sprawdzi się także napar z mięty.

Napój idealny na ciepłe dni

I choć podstawą jest woda, to na gorące dni odpowiednia będzie też miętowa herbatka. Ciepły napój powoduje, że organizm zaczyna się delikatnie pocić, co naturalnie i długotrwale schładza ciało (w przeciwieństwie do lodowatej wody, która daje ulgę na 5 minut, a potem zmusza organizm do ogrzewania się od środka).

Działa tutaj również „magia” mentolu, który zawiera mięta. W pewien sposób „oszukuje” więc mózg, wywołując odczucie przyjemnego chłodu, nawet jeśli napój jest ciepły. Taki napar miętowy można podawać również na zimno. Wystarczy, że poczekasz, aż ostygnie, a następnie wstawisz go do lodówki. Warto także dodać do niego kostki lodu.

Inne właściwości naparu z mięty

Wysokie temperatury często spowalniają trawienie i powodują uczucie ciężkości. Mięta działa rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dzięki czemu zapobiega wzdęciom i wspomaga trawienie w „leniwe”, gorące dni. Bywa też pomocna przy wzdęciach. Nie zawiera też cukru, sztucznych dodatków ani nie jest kaloryczny, więc możesz go pić w większych ilościach niż na przykład słodzone napoje.

Taka herbata ma także silne właściwości antyoksydacyjne. Są one tak ważne, ponieważ pomagają chronić komórki organizmu przed uszkodzeniami wywoływanymi przez wolne rodniki. Liście mięty zawierają aż 19–23 proc. polifenoli. Taki napar korzystnie wpływa także na układ sercowo-naczyniowy. Jego picie przyczynia się także do obniżenia poziomu glukozy we krwi, a dzięki zawartemu mentolowi ma także działanie przeciwbólowe. Trzeba jednak pamiętać o tym, że spożywanie tej herbaty może nasilać objawy u osób z refluksem żołądkowo-przełykowym.

Do przygotowania naparu sprawdzi się dobrze zarówno suszona mięta ze sklepu zielarskiego czy apteki, jak i ta świeża prosto z ogródka lub doniczki.

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