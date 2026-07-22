Makłowicz robi leczo zupełnie inaczej. Po spróbowaniu klasyczne poszło w odstawkę

Latem leczo gości w moim domu bardzo często. Zawsze przygotowywałam je według receptury mojej babci. Ostatnio postanowiłam spróbować czegoś nowego. Trafiłam na przepis Roberta Makłowicza na chorwacki satarasz i szybko zrozumiałam, dlaczego mieszkańcy Dalmacji tak go lubią.

Leczo w chorwackiej wersji Roberta Makłowicza

Na liście składników potrzebnych do przyrządzenia tego przysmaku nie znajdziesz cukinii. Pojawia się natomiast papryka. Najlepiej sprawdza się mięsista, podłużna papryka typu igołomskiego (ale z powodzeniem można użyć także czerwonej papryki spiczastej). Ma cienką skórkę i zawiera spore ilości soku. Jej wykorzystanie pozwala uzyskać gęsty i aromatyczny sos, bez długiego stania przy garnkach. Pokrój warzywa na duże, nieregularne kawałki. Zbyt drobna kostka szybko zamieniłaby się w miazgę. Nie zapomnij o przygotowaniu pomidorów, czosnku i cebuli.

Jeśli chodzi o mięso, postaw na jakość, a nie ilość. Zamiast wrzucać do garnka całe pęto tłustej kiełbasy, podsmaż zaledwie kilkadziesiąt gramów pancetty. Ta surowo dojrzewająca, wędzona wieprzowina działa tu wyłącznie jako naturalna przyprawa. Prawdziwym hitem jest natomiast kranjska kobasica – oryginalna parzona kiełbasa popularna w Słowenii i Chorwacji. Podziel ją na cienkie plasterki i dorzuć do warzyw na dziesięć minut przed końcem gotowania. Została poddana obróbce termicznej, więc musi się jedynie dobrze podgrzać.

Przepis: Satarasz To chorwacka wersja lecza zachwyca smakiem i aromatem. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Chorwacka Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 320 w każdej porcji Składniki 3-4 podłużne papryki (najlepiej typu igołomskiego)

4-5 dojrzałych pomidorów

1 duża cebula

3-4 ząbki czosnku

100 g pancetty

1 kranjska kobasica (lub inna grubo mielona kiełbasa parzona)

3 łyżki oleju słonecznikowego

2 czubate łyżki słodkiej papryki w proszku

sól do smaku

szczypta cukru (opcjonalnie)

1 ostra papryczka (opcjonalnie)

odrobina wody Sposób przygotowania Szykowanie warzywPomidory natnij, zalej wrzątkiem i ostrożnie zdejmij z nich skórkę, a następnie pokrój na nieregularne kawałki. Cebulę pokrój w cienkie półplasterki, a czosnek drobno posiekaj. Papryki dokładnie oczyść z gniazd nasiennych i pokrój w dość duże, równe kawałki. Podsmażanie mięsa i bazyPancettę pokrój na niewielkie kawałki i zrumień na oleju w szerokim garnku z grubym dnem. Zmniejsz ogień, wsyp słodką paprykę w proszku i błyskawicznie wymieszaj, pilnując, by przyprawa się nie przypaliła. Od razu wrzuć do garnka cebulę i czosnek, po czym duś wszystko do miękkości. Duszenie pomidorów i paprykiDo garnka włóż pomidory, dodaj sól i lekko odciśnij je łyżką, aż puszczą naturalny sok. Wtedy dołóż świeżą paprykę, szczelnie przykryj naczynie i duś na małym ogniu przez około 30–40 minut. Co jakiś czas delikatnie potrząśnij garnkiem, aby zapobiec przywieraniu. Łączenie składnikówKiełbasę pokrój w równe plasterki i dorzuć do leczo na 10 minut przed końcem gotowania. Spróbuj gotowego sosu i w razie potrzeby dopraw solą. Jeśli pomidory są zbyt kwaśne, dodaj niewielką szczyptę cukru dla przełamania smaku.

Leczo po chorwacku – przydatne wskazówki

Do przygotowania dania wykorzystaj szeroki garnek z grubym dnem. Duża powierzchnia ułatwia odparowywanie, a solidne dno zmniejsza ryzyko przypalenia. Pomidory dodaj przed świeżą papryką. Szybko puszczą sok i zapewnią odpowiednią ilość płynu, dzięki czemu leczo się nie przywrze do naczynia. Pamiętaj o soli. Pomaga wyciągnąć wodę z warzyw i przyspiesza powstawanie sosu. Chorwackie leczo możesz zrobić też w wersji wegetariańskiej. Wystarczy, że pominiesz pancettę oraz kiełbasę.

Czytaj też:

Na zimowe zapasy lepsza niż ogórki. Dodaję 3 składniki, zalewę i zamykam w słoikach Czytaj też:

Sto razy lepsze od zwykłych mielonych. Jedz regularnie, a zapomnisz o wiecznym zmęczeniu