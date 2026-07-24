Nie gotuję już ziemniaków do knedli. Ten zamiennik daje prawie 40 g białka

Zwykle unikałam robienia domowych knedli, bo przerażała mnie wizja gotowania, uciążliwego ugniatania masy i brudzenia połowy kuchni. Zmieniłam podejście, gdy natrafiłam w sieci na sprytny patent znanej dietetyczki. Dominika Hatala pokazała, jak zrobić szybszą i mniej pracochłonną wersję klasycznych przysmaków, która doskonale syci i nie obciąża żołądka. Nie ma w nich ani grama ziemniaków. Zastępuje je inny popularny składnik.

Sekret knedli bez ziemniaków

Klasyczne ciasto na knedle bywa niezwykle kapryśne. Czasem chłonie za dużo mąki i po ugotowaniu staje się twarde, innym razem rozpada się po wrzuceniu do wrzątku. Dominika Hatala nie musi się jednak o to martwić. Zamienia ziemniaki na twaróg. Masa serowa wybacza znacznie więcej błędów. Jest elastyczna i łatwo się formuje. Poza tym można ją bardzo szybko przyszykować. To strzał w dziesiątkę, gdy dopada cię wilczy głód i nie chcesz długo czekać na posiłek.

Wystarczy, że twaróg rozgnieciesz widelcem, dodasz mąkę, jajko, sól, słodzidło i wszystko dokładnie zagnieciesz. Tak przygotowane ciasto podzielisz na mniejsze kawałki. Każdy kawałek rozpłaszczysz, dodasz do środka morele i zawiniesz w kulkę – wskazuje specjalistka w jednym z nagrań udostępnionych w mediach społecznościowych.

Warto podkreślić, że knedle z jej przepisu dostarczają sporej dawki białka. Jedna porcja ma prawie 40 gramów tego makroskładnika. W efekcie syci na wiele godzin i pozwala zmniejszyć ryzyko podjadania między posiłkami oraz sięgania po różnego rodzaju przekąski czy słodycze.

Przepis: Serowe knedle z morelami Miękkie i pełne owoców. Zrobisz je bez większego wysiłku. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradcyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 613 w każdej porcji Składniki Na knedle: 180 g moreli

250 g półtłustego twarogu

180 g mąki pszennej

1 jajko

erytrol (do smaku)

15 g skrobi

szczypta soli Na polewę: 10 g masła

cynamon (do smaku)

erytrol (do smaku) Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj, dokładnie osusz i pokrój morele na mniejsze kawałki. Twaróg rozgnieć praską do ziemniaków lub widelcem, a następnie dodaj mąkę, jajko, szczyptę soli oraz słodzidło. Zagnieć wszystko dłońmi na gładką, jednolitą masę. Formowanie knedliOdrywaj równe kawałki ciasta i każdy z nich delikatnie rozpłaszcz na dłoni. Ułóż na środku przygotowane wcześniej kawałki owoców, precyzyjnie sklej brzegi i uformuj kulkę. Każdą sztukę starannie obtocz w skrobi. Gotowanie knedli i szykowanie polewyWrzuć ulepione knedle do gotującej się wody, od razu zmniejsz ogień i gotuj przez około 7-8 minut. W tym samym czasie na patelni rozpuść masło, wymieszaj je ze słodzidłem i cynamonem. Polej gorące danie przygotowanym masłem, dorzuć na talerz pozostałe owoce i podawaj.

Serowe knedle z morelami – przydatne wskazówki

Najważniejszym etapem przygotowywania knedli jest bardzo dokładne rozgniecenie nabiału. Możesz użyć do tego zwykłego widelca, ale praska do ziemniaków sprawdzi się tu o niebo lepiej. Dzięki niej błyskawicznie pozbędziesz się grudek, a ciasto będzie wyjątkowo gładkie. Dietetyczka podpowiada, by dosypać do masy erytrytol, co zauważalnie obniża kaloryczność całego dania, ale śmiało możesz wykorzystać też zwykły cukier, jeśli akurat taki masz w szafce.

Zwróć też uwagę na same owoce. Morele powinny być dojrzałe, ale niezbyt miękkie, by nie puściły za dużo soku podczas lepienia i zamykania farszu. Zanim wrzucisz uformowane serowe kulki na wrzątek, koniecznie obtocz je w skrobi. Ten prosty zabieg fantastycznie zabezpiecza ciasto przed pękaniem. Gotowe danie wspaniale smakuje z szybką polewą na bazie stopionego masła oraz cynamonu.

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