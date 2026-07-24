Nie gotuję już ziemniaków do knedli. Ten zamiennik daje prawie 40 g białka

Zwykle unikałam robienia domowych knedli, bo przerażała mnie wizja gotowania, uciążliwego ugniatania masy i brudzenia połowy kuchni. Zmieniłam podejście, gdy natrafiłam w sieci na sprytny patent znanej dietetyczki. Dominika Hatala pokazała, jak zrobić szybszą i mniej pracochłonną wersję klasycznych przysmaków, która doskonale syci i nie obciąża żołądka. Nie ma w nich ani grama ziemniaków. Zastępuje je inny popularny składnik.
Sekret knedli bez ziemniaków
Klasyczne ciasto na knedle bywa niezwykle kapryśne. Czasem chłonie za dużo mąki i po ugotowaniu staje się twarde, innym razem rozpada się po wrzuceniu do wrzątku. Dominika Hatala nie musi się jednak o to martwić. Zamienia ziemniaki na twaróg. Masa serowa wybacza znacznie więcej błędów. Jest elastyczna i łatwo się formuje. Poza tym można ją bardzo szybko przyszykować. To strzał w dziesiątkę, gdy dopada cię wilczy głód i nie chcesz długo czekać na posiłek.
Wystarczy, że twaróg rozgnieciesz widelcem, dodasz mąkę, jajko, sól, słodzidło i wszystko dokładnie zagnieciesz. Tak przygotowane ciasto podzielisz na mniejsze kawałki. Każdy kawałek rozpłaszczysz, dodasz do środka morele i zawiniesz w kulkę – wskazuje specjalistka w jednym z nagrań udostępnionych w mediach społecznościowych.
Warto podkreślić, że knedle z jej przepisu dostarczają sporej dawki białka. Jedna porcja ma prawie 40 gramów tego makroskładnika. W efekcie syci na wiele godzin i pozwala zmniejszyć ryzyko podjadania między posiłkami oraz sięgania po różnego rodzaju przekąski czy słodycze.
Przepis: Serowe knedle z morelami
Miękkie i pełne owoców. Zrobisz je bez większego wysiłku.
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Tradcyjna
- Czas przygotowania
- 25 min.
- Liczba porcji
- 2
- Liczba kalorii
- 613 w każdej porcji
Składniki
Na knedle:
- 180 g moreli
- 250 g półtłustego twarogu
- 180 g mąki pszennej
- 1 jajko
- erytrol (do smaku)
- 15 g skrobi
- szczypta soli
Na polewę:
- 10 g masła
- cynamon (do smaku)
- erytrol (do smaku)
Sposób przygotowania
- Szykowanie składnikówUmyj, dokładnie osusz i pokrój morele na mniejsze kawałki. Twaróg rozgnieć praską do ziemniaków lub widelcem, a następnie dodaj mąkę, jajko, szczyptę soli oraz słodzidło. Zagnieć wszystko dłońmi na gładką, jednolitą masę.
- Formowanie knedliOdrywaj równe kawałki ciasta i każdy z nich delikatnie rozpłaszcz na dłoni. Ułóż na środku przygotowane wcześniej kawałki owoców, precyzyjnie sklej brzegi i uformuj kulkę. Każdą sztukę starannie obtocz w skrobi.
- Gotowanie knedli i szykowanie polewyWrzuć ulepione knedle do gotującej się wody, od razu zmniejsz ogień i gotuj przez około 7-8 minut. W tym samym czasie na patelni rozpuść masło, wymieszaj je ze słodzidłem i cynamonem. Polej gorące danie przygotowanym masłem, dorzuć na talerz pozostałe owoce i podawaj.
Serowe knedle z morelami – przydatne wskazówki
Najważniejszym etapem przygotowywania knedli jest bardzo dokładne rozgniecenie nabiału. Możesz użyć do tego zwykłego widelca, ale praska do ziemniaków sprawdzi się tu o niebo lepiej. Dzięki niej błyskawicznie pozbędziesz się grudek, a ciasto będzie wyjątkowo gładkie. Dietetyczka podpowiada, by dosypać do masy erytrytol, co zauważalnie obniża kaloryczność całego dania, ale śmiało możesz wykorzystać też zwykły cukier, jeśli akurat taki masz w szafce.
Zwróć też uwagę na same owoce. Morele powinny być dojrzałe, ale niezbyt miękkie, by nie puściły za dużo soku podczas lepienia i zamykania farszu. Zanim wrzucisz uformowane serowe kulki na wrzątek, koniecznie obtocz je w skrobi. Ten prosty zabieg fantastycznie zabezpiecza ciasto przed pękaniem. Gotowe danie wspaniale smakuje z szybką polewą na bazie stopionego masła oraz cynamonu.
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