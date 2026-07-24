Nie gotuję już ziemniaków do knedli. Ten zamiennik daje prawie 40 g białka
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Przepisy

Nie gotuję już ziemniaków do knedli. Ten zamiennik daje prawie 40 g białka

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Knedle na talerzu
Knedle na talerzu Źródło: Shutterstock / Mykolal Mykolal
Marzy ci się obiad jak u babci? Teraz możesz go przygotować bez długiego stania w kuchni. Znana dietetyczka pokazała, jak to zrobić. Gdy poznasz jej przepis na knedle bez ziemniaków, nie wrócisz już tak szybko do „starej” receptury.

Zwykle unikałam robienia domowych knedli, bo przerażała mnie wizja gotowania, uciążliwego ugniatania masy i brudzenia połowy kuchni. Zmieniłam podejście, gdy natrafiłam w sieci na sprytny patent znanej dietetyczki. Dominika Hatala pokazała, jak zrobić szybszą i mniej pracochłonną wersję klasycznych przysmaków, która doskonale syci i nie obciąża żołądka. Nie ma w nich ani grama ziemniaków. Zastępuje je inny popularny składnik.

Sekret knedli bez ziemniaków

Klasyczne ciasto na knedle bywa niezwykle kapryśne. Czasem chłonie za dużo mąki i po ugotowaniu staje się twarde, innym razem rozpada się po wrzuceniu do wrzątku. Dominika Hatala nie musi się jednak o to martwić. Zamienia ziemniaki na twaróg. Masa serowa wybacza znacznie więcej błędów. Jest elastyczna i łatwo się formuje. Poza tym można ją bardzo szybko przyszykować. To strzał w dziesiątkę, gdy dopada cię wilczy głód i nie chcesz długo czekać na posiłek.

Wystarczy, że twaróg rozgnieciesz widelcem, dodasz mąkę, jajko, sól, słodzidło i wszystko dokładnie zagnieciesz. Tak przygotowane ciasto podzielisz na mniejsze kawałki. Każdy kawałek rozpłaszczysz, dodasz do środka morele i zawiniesz w kulkę – wskazuje specjalistka w jednym z nagrań udostępnionych w mediach społecznościowych.

Warto podkreślić, że knedle z jej przepisu dostarczają sporej dawki białka. Jedna porcja ma prawie 40 gramów tego makroskładnika. W efekcie syci na wiele godzin i pozwala zmniejszyć ryzyko podjadania między posiłkami oraz sięgania po różnego rodzaju przekąski czy słodycze.

Przepis: Serowe knedle z morelami

Miękkie i pełne owoców. Zrobisz je bez większego wysiłku.

Kategoria
Danie główne
Rodzaj kuchni
Tradcyjna
Czas przygotowania
25 min.
Liczba porcji
2
Liczba kalorii
613 w każdej porcji

Składniki

Na knedle:

  • 180 g moreli
  • 250 g półtłustego twarogu
  • 180 g mąki pszennej
  • 1 jajko
  • erytrol (do smaku)
  • 15 g skrobi
  • szczypta soli

Na polewę:

  • 10 g masła
  • cynamon (do smaku)
  • erytrol (do smaku)

Sposób przygotowania

  1. Szykowanie składnikówUmyj, dokładnie osusz i pokrój morele na mniejsze kawałki. Twaróg rozgnieć praską do ziemniaków lub widelcem, a następnie dodaj mąkę, jajko, szczyptę soli oraz słodzidło. Zagnieć wszystko dłońmi na gładką, jednolitą masę.
  2. Formowanie knedliOdrywaj równe kawałki ciasta i każdy z nich delikatnie rozpłaszcz na dłoni. Ułóż na środku przygotowane wcześniej kawałki owoców, precyzyjnie sklej brzegi i uformuj kulkę. Każdą sztukę starannie obtocz w skrobi.
  3. Gotowanie knedli i szykowanie polewyWrzuć ulepione knedle do gotującej się wody, od razu zmniejsz ogień i gotuj przez około 7-8 minut. W tym samym czasie na patelni rozpuść masło, wymieszaj je ze słodzidłem i cynamonem. Polej gorące danie przygotowanym masłem, dorzuć na talerz pozostałe owoce i podawaj.

Serowe knedle z morelami – przydatne wskazówki

Najważniejszym etapem przygotowywania knedli jest bardzo dokładne rozgniecenie nabiału. Możesz użyć do tego zwykłego widelca, ale praska do ziemniaków sprawdzi się tu o niebo lepiej. Dzięki niej błyskawicznie pozbędziesz się grudek, a ciasto będzie wyjątkowo gładkie. Dietetyczka podpowiada, by dosypać do masy erytrytol, co zauważalnie obniża kaloryczność całego dania, ale śmiało możesz wykorzystać też zwykły cukier, jeśli akurat taki masz w szafce.

Zwróć też uwagę na same owoce. Morele powinny być dojrzałe, ale niezbyt miękkie, by nie puściły za dużo soku podczas lepienia i zamykania farszu. Zanim wrzucisz uformowane serowe kulki na wrzątek, koniecznie obtocz je w skrobi. Ten prosty zabieg fantastycznie zabezpiecza ciasto przed pękaniem. Gotowe danie wspaniale smakuje z szybką polewą na bazie stopionego masła oraz cynamonu.

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Opracowała:
Źródło: dietetykpowszechny/Instagram