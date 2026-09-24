Dietetyczka zrobiła przeciwzapalne placuszki. Mają 37 g białka i złoty kolor

Placuszki twarogowe są pełne białka i sycące, a do tego szybkie w przygotowaniu. To świetna opcja na śniadanie, kolację czy przekąskę. Swój przepis na jesienną wersję dania zaproponowała dietetyczka Mirella Zembik. W cieście na pankejki zawarła prozdrowotne składniki.

Złote placki z twarogu od dietetyczki

Te placuszki od ekspertki mają 37 g białka w całej porcji, co uzyskała bez specjalnych wysokobiałkowych serków czy dodatków. Jak wyjaśniła, „nienawidzę, jak przepisy są ze składników, przez które muszę robić sobie wycieczkę po całym mieście w ich poszukiwaniu”. Dlatego jako bazy ciasta użyła zwykłego półtłustego sera białego.

Białą mąkę pszenną zamieniła jednak na zdrowszą orkiszową, a cukier zastąpiła bezcukrowym słodzikiem – erytrytolem. To pozwoliło stworzyć placuszki, które mają niski indeks glikemiczny i „smakują na ciepło, jak i na zimno”. Można więc jeść je nie tylko w domu, ale też zabrać ze sobą do pracy czy na uczelnię. Przepisem tym dietetyczka rozpoczęła nową serię poświęconą wysokobiałkowym lunchboxom.

Naleśniki twarogowe Mirelli Zembik są grube i puchate, a do tego złote w kolorze. To zasługa dodanych przypraw o korzystnym działaniu na organizm, przede wszystkim kurkumy.

Tak działa kurkuma na stan zapalny

Do ciasta na placuszki specjalistka dosypuje klasyczną sproszkowaną kurkumę, która nadaje im słoneczny kolor i delikatny korzenny aromat, wzmocniony przez suszony imbir. Radzi, by nie pomijać żółtego składnika, bo robi różnicę.

Ma świetne działanie przeciwzapalne, a zaczyna się okres, gdzie trzeba szczególnie dbać o odporność – powiedziała Mirella Zembik w opublikowanym przez siebie nagraniu.

Działanie kurkumy potwierdziły liczne badania. W tym opublikowanym w 2023 roku w piśmie „Cytokine” dokonano analizy dostępnych prac i stwierdzono obniżenie niektórych wskaźników zapalenia w organizmie.

Zaobserwowaliśmy, że suplementacja kurkuminą pozytywnie wpływa na markery stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego, takie jak CRP, TNF-α, IL-6, TAC, MDA i SOD. – napisali autorzy irańscy.

Z kolei badacze z Brazylii potwierdzili pozytywne działanie kurkumy i zawartej w niej kurkuminy na stan jelit. Poinformowali o tym w 2025 roku na łamach „Research, Society and Development”.

Po przeanalizowaniu badań stwierdzono, że ten lek ziołowy ma działanie profilaktyczne na odpowiedź zapalną jelit, regeneruje mikroflorę jelitową i może zapobiegać wczesnym infekcjom bakteryjnym, wzbogacając różnorodność mikroflory jelitowej – napisali eksperci w podsumowaniu publikacji „Przeciwzapalne działanie kurkumy w chorobach zapalnych jelit”.

Sposób na przeciwzapalne placuszki twarogowe

Pracy nie ma przy nich wiele, a zacząć warto od rozdrobnienia białego sera. Choć można po prostu rozgnieść go widelcem, najlepiej zblendować na gładką masę. Co prawda do innych potraw nie praktykuje się tego kroku, bo rozrzedza twaróg, tu jest to pożądane.

Do miski trafiają też wspomniana mąka, jajko i nieco proszku do pieczenia, by pancakes wyszły lżejsze i wyższe. Mieloną kurkumę i imbir można uzupełnić dodatkiem ekstraktu z wanilii. Jej też słodziwo w postaci erytrytolu. Aby masa była równomiernie słodka, polecam najpierw utrzeć go na puder. Masę wystarczy wyrobić i już można smażyć porcje. Dietetyczka używa do tego dobrej patelni i minimalnej ilości tłuszczu. Placki podaje z owocami, na przykład świeżą brzoskwinią i liofilizowanymi malinami.

Przepis: Przeciwzapalne placuszki twarogowe Aromatyczne i puchate pankejki bez dodatku cukru. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 137 w każdej porcji Składniki 125 g twarogu półtłustego

3 łyżki mąki orkiszowej (45 g)

1 jajko

3 łyżeczki erytrytolu

1 łyżeczka naturalnego ekstraktu z wanilii (opcjonalnie)

1/3 łyżeczki proszku do pieczenia

1/3 łyżeczki mielonej kurkumy

1 szczypta mielonego imbiru

1 łyżeczka oliwy z oliwek do smażenia

1 brzoskwinia lub inne świeże owoce do podania Sposób przygotowania Mieszanie masyPołącz dokładnie rozdrobniony twaróg z jajkiem i wanilią, jeśli jej używasz. Wymieszaj mąkę z erytrytolem, proszkiem do pieczenia, kurkumą i imbirem, dodaj do twarogu. Zwilż dłonie wodą i wyrób masę. Formowanie i smażenie plackówZ masy uformuj 4 grube placuszki. Rozgrzej patelnię nieprzywierającą, posmaruj oliwą i smaż placki na małym ogniu pod przykryciem po 3-4 minuty na stronę. Rumiane podawaj z plasterkami brzoskwini lub innymi owocami.

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