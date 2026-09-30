Zielarka zdradziła przepis na kompot z gruszek. Pomaga na uciążliwą przypadłość jesienią

Jesień to czas, kiedy natura obdarowuje nas bogactwem różnych sezonowych owoców. Królują wtedy jabłka i śliwki, ale zajadamy się także gruszkami. Są świetne nie tylko jako przekąska, ale można z nich też przygotować przeróżne przetwory. Uwielbiam to robić, a ostatnio znalazłam fantastyczny przepis na kompot z gruszek. Nie tylko genialnie smakuje, ale jest też bardzo zdrowy.

Przepis na domowy kompot z gruszek

Zielarka i specjalistka dietetyki TCM (systematyka Tradycyjnej Medycyny Chińskiej) Ewa Kozioł opublikowała na swojej stronie internetowej recepturę na kompot z gruszek, który między innymi pomaga na kaszel. Jego przygotowanie jest więc świetnym pomysłem, ponieważ zbliżają się dni, gdy będzie coraz zimniej, a przez to będziemy częściej łapać sezonowe infekcje.

W Tradycyjnej Medycynie Chińskiej (TCM) gruszka działa w kierunku nawilżania i chłodzenia – dlatego wykorzystuje się ją przede wszystkim przy suchym kaszlu z podrażnieniem, który pojawia się przy braku wilgoci w Płucach. W materiałach TCM gruszka (także jej skórka) pojawia się w kontekście suchego wiatru – tego typu kaszlu, gdzie dominuje drapanie w gardle, niewielka ilość wydzieliny i uczucie suchości – wyjaśniła specjalistka.

Taki kompot będzie odpowiedni przy kaszlu suchym i drażniącym z „drapanym” gardłem oraz gdy jest niewielka ilość wydzieliny lub jej brak. Pomoże też na uczucie suchości w gardle i w ustach. Jeśli jednak twój kaszel jest mokry, z obfitą i lepką wydzieliną, ten napój nie będzie odpowiedni.

Przepis: Kompot z gruszek Ten kompot nie tylko świetnie smakuje, ale też pomaga na kaszel. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 50 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 114 w każdej porcji Składniki 2 gruszki (pokrojone w ósemki, można ze skórką)

10-15 migdałów (najlepiej namoczonych przez noc)

500 ml wody opcjonalnie: 1 łyżeczka miodu na koniec Sposób przygotowania Moczenie migdałówNamocz przez noc migdały, a rano sparz je wrzątkiem. Możesz też zdjąć z nich skórkę (nie jest to konieczne). Przygotowanie gruszekPokrój gruszki, a później zalej wodą razem z migdałami. GotowanieGotuj całość na małym ogniu przez ok. 30-40 minut. Taki kompot można pić lekko ciepły lub zblendować na gęsty krem.

Błędy przy robieniu kompotu z gruszek

Ekspertka w opublikowanym wpisie przestrzegła także przed błędami podczas robienia tego kompotu. Jednym z nich jest gotowanie miodu. Przy wysokiej temperaturze traci on swoje dobroczynne właściwości. Zawsze dodawaj go na koniec do ostudzonego wywaru. Takiego napoju nie powinno się też robić „na zapas”, można przechowywać go w lodówce maksymalnie przez dwa dni. Lepiej robić więc małe porcje. To właśnie świeży kompot ma najwięcej właściwości.

Ekspertka zaznacza, że nie należy również dodawać imbiru i cytryny „na wszelki wypadek”, ponieważ kojarzą nam się z tym, że pomagają na infekcje i wzmacniają organizm.

Imbir rozgrzewa (kierunek przeciwny do gruszki), cytryna ma smak kwaśny, który w TCM ściąga i przytrzymuje – to nie pasuje do obrazu, w którym organizm próbuje „wyrzucić”. Przy suchym kaszlu zostaw gruszkę w spokoju albo dodaj tylko migdały i lukrecję" – wyjaśniła.

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