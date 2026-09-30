Chipsy ziemniaczane zostawiam na półce. Dietetyczka wybiera te, niecałe 200 kcal w paczce

Ochota na słoną przekąskę nie musi oznaczać rezygnacji z odchudzania. Dietetyczka Michalina Mróz sama chętnie po nie sięga. Zamiast klasycznych chipsów ziemniaczanych wybiera inną przegryzkę. Chrupie aż miło, a w dodatku ma mniej tłuszczu niż „klasyki”. Chodzi o chrupki Loopea's o smaku pomidora z bazylią. Ekspertka kupuje je w Rossmanie. Sprawdź, dlaczego to właśnie one trafiają zwykle do jej koszyka.

Słona przekąska lepsza niż chipsy

O przewadze tych chrupek nad klasycznymi chipsami decyduje przede wszystkim krótki i relatywnie prosty skład. Na pierwszym miejscu znajduje się żółty groch. Stanowi 41,4 procent całego produktu. Dalej mamy mąkę ryżową i posypkę o smaku pomidora z bazylią. Zawiera ona cukier oraz substancje słodzące, co jest pewnym mankamentem receptury. Nie zmienia to jednak faktu, że przedstawiona jest znacznie lepszym wyborem niż wspomniane wcześniej chipsy, zwłaszcza na redukcji.

Wskazując na plusy polecanych chrupek dietetyczka zwraca szczególną uwagę na ich wartość odżywczą „Ponad 50% mniej tłuszczu (w porównaniu do tradycyjnych chipsów ziemniaczanych) i niecałe 200 kalorii w paczce” – podkreśla Michalina Mróz w opublikowanym materiale. Niewątpliwym atutem przekąski jest również wysoka zawartość białka i błonnika – odpowiednio 13 g i 5,7 g w stugramowej porcji.

Te chrupki to mój PMS-owy ratunek. Inne smaki również polecam, np. śmietanka z cebulką czy papryką – podsumowuje ekspertka.

Chrupki z grochu na diecie redukcyjnej

Dzięki dużej ilości białka i błonnika zapewniają długie uczucie sytości, niwelując chęć podjadania czy sięgania po słodycze. W efekcie ułatwiają kontrolowanie masy ciała i wspierają proces odchudzania. Doskonale sprawdzą się jako samodzielna przekąska. Można jednak serwować je również z sosem na bazie jogurtu naturalnego. Taki „zestaw” zahamuje głód na wiele godzin.

Czytaj też:

Ten jogurt z Lidla to coś więcej niż tylko białko. Ma 6 g składnika ważnego dla jelit Czytaj też:

Dietetyczka pokazała najgorszy serek wiejski z Lidla. „To słaby wybór”, ale są też lepsze