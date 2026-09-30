Nie mięso, a kiszonka i tani polski klasyk. Strzelczyk robi z nich kotlety, które sycą jak mielone

W jednym z materiałów udostępnionych w sieci znany kucharz przedstawił przepis na obiad, który – jak zauważa – odzwierciedla „prawdziwe polskie smaki, to co Polacy uwielbiają najbardziej”. Nie chodzi o żadne wyszukane superfoods, ale proste i tanie produkty. Praktycznie każdy ma w kuchni. Pierwsze skrzypce w tym daniu gra kapusta kiszona połączona z ziemniakami. Towarzyszy jej kilka innych składników – cebula, jajko i przyprawy. Całość tworzy obłędny przysmak, który syci na długo i kosztuje „grosze”.

Te kotlety to świetna alternatywa dla mielonych

W tym przepisie najlepiej sprawdzają się mączyste ziemniaki z wysoką zawartością skrobi. Możesz ugotować je w mundurkach, następnie obrać i przecisnąć przez praskę. Warzywa powinny przestygnąć, zanim połączysz je z pozostałymi składnikami. Jeśli dodasz jajko do gorącej masy, to szybko się „zetnie”.

Kapustę dokładnie odciśnij z nadmiaru soku i posiekaj. Nie musisz jej dokładnie płukać. Dzięki temu kotlety będą bardziej wyraziste. Następnie wrzuć kiszonkę na patelnię do podsmażonej cebuli. Przestudzone składniki połącz z jajkiem i dopraw wedle uznania. Nie używaj dużych ilości soli. Możesz nawet całkiem z niej zrezygnować. Pozostałe produkty są na ogół wystarczająco słone. Z gotowej masy uformuj niewielkie kotlety. Następnie obtocz je w mące i smaż na dobrze rozgrzanym tłuszczu.

Wskazówka: Do przygotowania kotletów możesz też wykorzystać już ugotowane ziemniaki, pod warunkiem, że były przechowywane w odpowiednich warunkach. Jeśli zostały ci kartofle z obiadu, najlepiej schowaj je do lodówki. Niska temperatura pozwoli im nie tylko zachować świeżość. Wpłynie też pozytywnie na ich wartości odżywcze. Zimno sprawia, że część węglowodanów zawartych w warzywach zmienia swoją strukturę i przekształca się w tak zwaną skrobię oporną, czyli rodzaj błonnika.

Przepis: Kotlety z kapusty i ziemniaków Chrupią aż miło, sycą na długo zachwycają wyrazistym smakiem. To świetna alternatywa dla klasycznych mielonych. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 288 w każdej porcji Składniki 500 g ugotowanych ziemniaków (najlepiej w mundurkach)

300 g kiszonej kapusty

2 średnie cebule

1 jajko

2 łyżki masła

sól i pieprz do smaku

szczypta tymianku Dodatkowo: 3 łyżki mąki pszennej (do panierowania)

tłuszcz (do smażenia) Sposób przygotowania Szykowanie warzyw na kotletyZeszklij pokrojoną w kostkę cebulę na maśle przez około 7 minut. Dodaj bardzo dokładnie odciśniętą i posiekaną kiszoną kapustę, a następnie smaż wszystko razem jeszcze 5 minut. Dopraw całość tymiankiem oraz świeżo mielonym pieprzem. placków Łączenie masy ziemniaczanejPrzeciśnij ugotowane ziemniaki przez praskę do dużej miski. Przełóż do nich podsmażoną kapustę z cebulą, wbij jajko i dokładnie wyrabiaj dłońmi. Dopraw masę odrobiną soli, jeśli zachodzi taka potrzeba. Formowanie i smażenie kotletówOprósz dłonie mąką i formuj z przygotowanej masy niewielkie kotlety. Obtaczaj każdy z nich w mące i kładź na rozgrzany tłuszcz. Smaż po kilka minut z każdej strony do zrumienienia.

Kotlety z kapustą i ziemniakami – propozycja podania

Tomasz Strzelczyk radzi, by serwować je z sosem na bazie suszonych grzybów leśnych, które po namoczeniu i ugotowaniu uwalniają piękny aromat i jeszcze lepszy smak. Kluczowym krokiem jest powolne podsmażanie cebuli na maśle. Kucharz dodaje do niej przyszykowane wcześniej grzyby, a całość doprawia cząbrem i pieprzem. Pod koniec „hartuje” wszystko gęstą śmietanką. Dzięki niej sos zyskuje kremową konsystencję.

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