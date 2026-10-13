Z dyni i kilku ziemniaków robię kremową zapiekankę. Ten słony dodatek robi całą robotę

Jesienna szaruga odbiera ci chęci do stania przy garnkach? Mam na to genialny patent. Ta prosta zapiekanka robi się niemal sama, a smakuje obłędnie. W dodatku doskonale syci i rozgrzewa. Wszystko to zasługa jednego prostego dodatku, który większość osób ma w swojej kuchni.

Jaka dynia sprawdzi się w zapiekance?

Doskonałym wyborem jest hokkaido. Ma miękką jadalną skórkę, dlatego wystarczy dokładnie umyć warzywo i usunąć pestki. Można również wykorzystać dynię piżmową, ale przed pokrojeniem trzeba ją obrać, co nieco wydłuża czas przygotowania posiłku. Do tego dania najlepiej nadają się kawałki o zwartym miąższu, które zachowają kształt podczas podsmażania i pieczenia.

Dynię trzeba pokroić w plastry o podobnej grubości i smażyć partiami. Na przepełnionej patelni warzywa będą przede wszystkim puszczały sok i dusiły się. Krótkie rumienienie nada im więcej smaku.

Prosty patent na zapiekankę z dyni i ziemniaków

Słodkawa dynia dobrze komponuje się z wieloma różnymi produktami, ale to połączenie ze słoną fetą nadaje jej wyjątkowego charakteru, zwłaszcza gdy oba składniki zapieczemy ze śmietanką. Ser jest źródłem białka, które zapewnia długie uczucie sytości po posiłku. Ten efekt „wzmacniają” ziemniaki. Dostarczają błonnika, który – podobnie jak proteiny – świetnie hamuje głód. Jednocześnie usprawnia pracę jelit i wpływa pozytywnie na stan mikrobioty. Odżywia „dobre” bakterie jelitowe i sprzyja ich namnażaniu się.

Wskazówka: Z soleniem warto poczekać do wymieszania nabiału. Feta jest słona, dlatego sos może potrzebować jedynie pieprzu. Gałkę muszkatołową i kmin najlepiej dodawać oszczędnie, aby nie zdominowały smaku warzyw. Jeśli chcesz urozmaicić zapiekankę, możesz dorzucić kilka listków tymianku lub niewielką ilość drobno posiekanego rozmarynu.

Rada: Gotowe danie odstaw na kilka minut. Sos nieco zgęstnieje i łatwiej będzie nakładać porcje. Do kremowej zapiekanki pasuje prosta sałatka z rukoli, pomidora i oliwy z oliwek.

Przepis: Jesienna zapiekanka z dyni i ziemniaków Proste i rozgrzewające danie, które robi się niemal samo. Doskonały pomysł na sycący obiad bez mięsa. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Sezonowa Czas przygotowania 45 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 420 w każdej porcji Składniki 1 kg średnich ziemniaków

1 kg dyni

1 duża cebula

2 ząbki czosnku

200 g sera feta

250 ml śmietanki kremówki 30%

odrobina gałki muszkatołowej

3 łyżki oleju do smażenia

1/3 łyżeczki kminu rzymskiego

sól i pieprz Sposób przygotowania Szykowanie warzywZiemniaki obierz, umyj i przekrój na pół. Zalej je wrzącą wodą, dodaj sól i ugotuj niemal do miękkości, a następnie odcedź i pokrój w plastry o grubości około 1 cm. Dynię obierz, usuń nasiona i również pokrój na centymetrowe plastry, a cebulę oraz czosnek drobno posiekaj. Smażenie składnikówRozgrzej olej i zeszklij na nim cebulę, po czym dodaj czosnek i smaż przez minutę, cały czas mieszając. Przełóż cebulę do miseczki, a na pozostałym tłuszczu podsmaż partiami plastry dyni z obu stron. Dopraw je kuminem rzymskim, solą, pieprzem oraz odrobiną gałki muszkatołowej. Robienie sosuWlej śmietankę kremówkę do osobnego naczynia. Dodaj połowę pokruszonego sera feta i dopraw całość do smaku solą oraz pieprzem. Wymieszaj wszystko dokładnie łyżką. Składanie zapiekankiWysmaruj dno i boki formy do zapiekania odrobiną oleju. Układaj w niej na przemian plastry podgotowanych ziemniaków i podsmażonej dyni. Rozłóż na wierzchu cebulę z czosnkiem, po czym zalej warzywa sosem śmietanowym i delikatnie potrząśnij naczyniem. Pieczenie daniaPosyp wierzch potrawy resztą przygotowanego sera feta. Wstaw naczynie do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza (opcja góra-dół, bez termoobiegu). Piecz przez około 25 minut, aż ziemniaki i dynia staną się idealnie miękkie.

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