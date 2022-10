Te produkty mogą poprawić jakość snu. Jedz je jak najczęściej

Zdrowy, efektywny sen sprawia, że rano budzimy się wypoczęci i mamy dużo energii. Jeśli tak nie jest, a my kilka razy przestawiamy budzik, zanim zmęczeni podniesieni się z łóżka, oznacza to, że mamy kiepską jakość snu. Być może kładziemy się zbyt późno, może w naszej sypialni panują nieodpowiednie warunki, a może po prostu niewłaściwie się odżywiamy. Okazuje się bowiem, że niektóre produkty mogą pogarszać jakość snu, a inne ją poprawiać.

Czy dieta wpływa na sen?

Jeśli chcemy poprawić jakość swojego nocnego wypoczynku, zwróćmy uwagę nie tylko na co to, co jemy przed snem, ale na to, co jadamy w ogóle. Dieta bogata w węglowodany i cukry proste, przetworzone produkty i niezdrowe napoje nie dostarcza organizmowi składników odżywczych. Obciąża układ trawienny, powoduje gwałtowne skoki cukru we krwi, przyczynia się do ogólnego uczucia zmęczenia i problemów z koncentracją oraz odpornością. Nie wpływa także pozytywnie na sen, pogarszając jego jakość.

Co ciekawe, negatywnie na jakość snu wpływa także alkohol, mimo że większość z nas uważa, że jest inaczej. Kieliszek wina wypity przy ulubionym serialu czy przy dobrej kolacji może poprawić nam samopoczucie lub pomóc się zrelaksować, ale wcale nie przyczyni się do rozładowania stresu czy poprawy jakości snu. Może go wręcz zakłócać i przyczyniać się do częstszych nocnych pobudek.

Co jeść, żeby spać lepiej?

Aby poprawić jakość snu, warto włączyć do diety produkty bogate w kwasy z grupy Omega oraz kwasy DHA. Dieta bogata w te składniki może nie tylko pozytywnie wpłynąć na jakość snu, ale też zmniejszyć ilość nocnych pobudek. Kwasy te znajdziemy w rybach (zwłaszcza tłustych morskich), oleju lnianym, orzechach włoskich, siemieniu lnianym.

Oprócz tego pozytywnie na sen wpływają także węglowodany złożone, takie jak pełnoziarniste pieczywo, brązowe makarony, płatki owsiane, otręby. Tego rodzaju produkty możemy zjeść na około 3 godziny przed snem, by zaspokoić głód i przygotować organizm do wieczornego odpoczynku.

Dobrym pomysłem jest też przygotowanie kolacji na bazie mleka i jego przetworów. Co prawda, badania nie potwierdzają, by ciepłe mleko przyczyniało się do większej produkcji melaniny, ale pozwala rozgrzać organizm i pozbyć się napięcia. To dlatego po wypiciu kubka kakao czujemy się przyjemnie senni i mamy ochotę położyć się do łóżka. To dobry pomysł na to, by poprawić sobie nastrój przed snem i ułatwić zasypianie!

