Woda z cytryną to nuda? 7 dobrych (i smacznych!) powodów, by sięgnąć z rana po imbir

Chociaż różni specjaliści zdrowego odżywiania zalecają po przebudzeniu wypicie wody z sokiem z cytryny, nie każdy lubi smak tego połączenia. Jak je urozmaicić, aby nadal pić zdrowy napój?

Woda z dodatkiem imbiru

Następnym razem zamiast cytryny dodaj do porannej szklanki wody trochę korzenia imbiru i przekonaj się, dlaczego to urozmaicenie bardzo korzystnie zadziała na twoje samopoczucie oraz sprawy zdrowotne. Nie ograniczaj się zresztą do wody. Spróbuj również innych ciekawych rozwiązań, na przykład tych podanych poniżej.

Z czym jeszcze pić imbir?

Kawa wzbogacona imbirem

Połączenie kawy i imbiru stanowi potężny duet zwalczający wolne rodniki. Przyczynia się do tego w dużej mierze fakt, że kawa jest jednym z najlepszych na świecie źródeł przeciwutleniaczy. Do filiżanki kawy dodaj imbir w ilości jednej łyżeczki – możesz zetrzeć go na tarce lub przecisnąć przez praskę. Jeżeli chcesz zasmakować w orientalnych akcentach, wypróbuj jemeński napój qishr. Ta tradycyjna kawa imbirowa z Bliskiego Wschodu charakteryzuje się lekko pikantnym smakiem. Oprócz niewątpliwych walorów smakowych poprawia procesy trawienne.

Herbata imbirowa – źródło witaminy C

Herbata imbirowa jest popularnym napojem zimą, kiedy potrzebujesz szybko się rozgrzać. Pomaga też w problemach żołądkowych. Filiżanka takiej lekko pikantnej herbaty rano jest niezastąpiona, jeśli chodzi o walkę z nudnościami, chorobą lokomocyjną lub porannymi mdłościami wywołanymi ciążą. Aby zrobić taką herbatę, wystarczy zetrzeć kawałek korzenia imbiru i parzyć go przez 10 minut we wrzątku lub dodać go do herbaty i osłodzić całą miksturę dla wzbogacenia smaku. W niektórych sklepach ze zdrową żywnością dostępna jest również gotowa herbata z dodatkiem imbiru.

Sok imbirowy

Aby pobudzić pracę jelit z rana, spróbuj soku imbirowego. Sprawdzi się znakomicie jako dodatek do potraw stir-fry oraz składnik sosów sałatkowych. Ma wiele cennych właściwości zdrowotnych. Nie tylko pobudza metabolizm, ale także pozwala naturalnie zwalczać bakterie w organizmie, co wykazano na podstawie przeprowadzonych badań. Jest także szczególnie przydatny pomocniczo przy zwalczaniu bólu różnego pochodzenia – w tym spowodowanego wysiłkiem fizycznym i skurczów menstruacyjnych. Jeżeli sok imbirowy w takiej postaci jest dla ciebie zbyt ostry, dodaj go do ulubionego smoothie owocowego – zniwelujesz pikantność i wzbogacisz koktajl o ciekawy walor smakowy.

Przekąski z imbirem

Imbirowa granola

Miska chrupiącej, bogatej w błonnik granoli zawsze jest dobrym wyborem na śniadanie. Jednak wzbogacenie takiego posiłku dodatkiem imbiru sprawi, że będzie on jeszcze smaczniejszy i zdrowszy! Zetrzyj niewielki kawałek korzenia imbiru i wymieszaj go z miodem lub rozpuszczonym olejem kokosowym, a następnie skrop taką miksturą swoje śniadanie. Dodatek imbiru przynosi spore korzyści przeciwzapalne, co jest istotne zwłaszcza dla osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Imbirowe ciastka zbożowe

Chociaż imbir często jest dodawany do tradycyjnych wypieków pełnych białego cukru i tłuszczu, warto wykorzystać go w znacznie zdrowszej wersji słodyczy – takich, które możesz bez wyrzutów sumienia zjeść na śniadanie. Ciastka zbożowe wzbogacone imbirem dodadzą ci energii przed treningiem, ale także przyniosą korzyści zdrowotne dzięki błonnikowi.

Dżem imbirowy

Półki w spiżarniach uginają się od słoików z dżemami owocowymi. Co powiesz na złamanie tej reguły dżemem imbirowym? Jest on pod wieloma względami zdrowszą opcją od owocowych wariantów. Osoby, które zmuszone są stosować dietę niskocukrową i siłą rzeczy zrezygnować z wszelkich dżemów, mogą rozdrobnić imbir i dodać go na przykład do masła. Tę opcję polubią zwłaszcza zwolennicy tzw. kawy kuloodpornej.

Syrop imbirowy zamiast klonowego

Cieszące się coraz większą popularnością amerykańskie placki typu pancakes tradycyjnie podawane są z dodatkiem syropu klonowego. Warto urozmaicić to pyszne śniadanie i zamienić syrop klonowy na jego imbirowy odpowiednik. Możesz wykorzystać go także jako dodatek do gofrów, owsianki czy innych ulubionych dań. Jeśli nie znajdziesz gotowego syropu w sklepach z organiczną żywnością, możesz w prosty i szybki sposób sporządzić go samodzielnie. 10 dag imbiru startego na tarce o drobnych oczkach zmieszaj ze szklanką cukru i szklanką wody, następnie gotuj miksturę przez 30 minut na wolnym ogniu i przecedź przez sitko, by uzyskać gładki i klarowny syrop.

