Shot z kurkumy i imbiru na odporność. Ekspertka zdradza swój przepis

Dr Karolina Jakubczyk z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego jest biotechnologiem medycznym i technologiem żywności i żywienia. Prowadzi też naukowego bloga fitoscience.pl, na którym dzieli się wiedzą na temat zdrowego odżywiania i właściwości produktów spożywczych. Swoim czytelnikom zdradziła też przepis na shot kurkumowo-imbirowy.

Jak działa shot z kurkumy i imbiru?

„Często szukamy sposobów na podniesienie odporności, szczególnie w okresie jesienno – zimowym. Shot na odporność imbirowo – kurkumowy zawierający kurkumę, imbir, cytrynę i miód sprawdzi się tu idealnie” – napisała. Jak tłumaczy dr Jakubczyk, każdy ze składników shota, przyczyni się do wzmocnienia odporności. I tak kurkuma działa antyoksydacyjnie, łagodzi stany zapalne i wykazuje działanie przeciwzapalne, imbir oprócz działania przeciwzapalnego działa wykrztuśnie i łagodzi objawy infekcji górnych dróg oddechowych. Z kolei cytryna to bogate źródło antyoksydantów i witaminy C, a pieprz zadziała przeciwzapalnie i przeciwmiażdżycowo.

Jak zrobić shot z kurkumy i imbiru?

Według przepisu Karoliny Jakubczyk, aby zrobić shot z kurkumy i imbiru potrzebujesz:

1 średnie kłącze imbiru (rozgałęzione),

6 kłączy kurkumy,

1 cytrynę,

szczyptę pieprzu,

łyżkę miodu z kurkumą.

Aby zrobić shot, wykorzystaj mikser wolnoobrotowy, przez który trzeba przepuścić wszystkie składniki (cytrynę trzeba wcześniej obrać) oprócz miodu i pieprzu, które dodaje się na końcu. Shot można zrobić także przy pomocy blendera – wtedy trzeba dodać ok. 50 ml wody, zmiksowac wszystko, a następnie przetrzeć przez sito. Jak radzi Karolina Jakubczyk, pozostałości nie należy wyrzucać, można je wykorzystać do zrobienia pysznej herbaty.

Gotowy shot z kurkumy i imbiru należy przechowywać w lodówce (nie dłużej, niż kilka dni) i pić po 50 ml dziennie.

