Tą owsianką zajadają się Anglicy. Dowiedz się, jak przyrządzają ten przysmak słynni kucharze

Owsianka – czyli płatki owsiane gotowane na wodzie lub mleku – od wieków jest ulubionym śniadaniem w brytyjskich domach. Uważa się, że owies pochodzi z Europy Zachodniej, uprawiali go starożytni Rzymianie, a w Szkocji już od czasów średniowiecza, ze względu na sprzyjający klimat, owies stał się bardzo ważną częścią wyżywienia ludności. Przygotowywano tam różne rodzaje dań z owsa, zarówno na słodko jak i na słono. Dziś owsianka przygotowana z wodą i szczyptą soli jest takim samym symbolem Szkocji jak whisky, gra na dudach czy jajka po szkocku.

Współczesna nauka potwierdza, że Szkoci mieli rację, włączając owies do swojej diety. Te ziarna wypełnione pobudzającym trawienie błonnikiem, witaminą B i minerałami, takimi jak wapń, potas i żelazo, są jednym z najcenniejszych pod względem odżywczym zbóż na świecie. Są również szczególnie bogate w beta-glukany, naturalne cukry, które mogą chronić ściany jelit i obniżać poziom cholesterolu i cukru we krwi, co zmniejsza ryzyko udarów mózgu, zawałów serca i rozwinięcia się cukrzycy typu 2.

Skromne ziarno owsa przeszło więc długą drogę – kiedyś powszechnie postrzegane jako tanie pożywienie dla biedniejszych warstw społecznych, teraz staje się zdrową żywnością z wyboru. Jako że owsianka jest tak popularna w szkockiej i brytyjskiej kuchni, nie mogło jej zabraknąć w repertuarze bardzo popularnych w Wielkiej Brytanii i na całym świecie kucharzy celebrytów: Jamiego Olivera i Nigelli Lawson.

Owsianka według przepisu Jamiego Olivera

Okazuje się, że idealna szkocka owsianka powinna być sporządzana w proporcji 1/3, czyli na jedną część płatków potrzebne są 3 części wody i koniecznie szczypta soli. Jamie nie jest zwolennikiem gotowania owsianki na mleku, gdyż taka może łatwo się przypalić.

Przepis: Tradycyjna szkocka owsianka według Jamiego Olivera Prosty przepis Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 filiżanka dobrych płatków owsianych

3 filiżanki wody

szczypta soli Sposób przygotowania Ugotuj płatki owsianePłatki z wodą należy gotować ok. 10 minut, aż całość stanie się miękka i kremowa. Dodaj dodatkiPropozycje Jamiego na podanie owsianki, to wersja najprostsza z brązowym cukrem i odrobiną mleka, następnie owsianka z dodatkiem cynamonu i banana oraz ziarenek maku. Inną opcją jest dodanie do owsianki łyżki kakao i podanie jej z domową konfiturą.

Owsianka na zimno według Nigelli Lawson

Z kolei domowa bogini, czyli Nigella Lawson w swojej książce „Po prostu Nigella” proponuje owsiankę na zimno z pestkami granatu.

Przepis: Owsianka według Nigelli Lawson Owsianka na zimno Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki ¼ szklanki płatków owsianych

1 szklanka mleka, najlepiej owsianego

2-3 suszone morele

2 łyżki płatków migdałowych

2 łyżki pestek granatu

płynny miód Sposób przygotowania Przygotuj składnikiPłatki owsiane należy wymieszać w miseczce z mlekiem i dodać pocięte na kawałki morele. Następnie przykryć i wstawić na noc do lodówki. Dodaj rano pozostałe składnikiRano należy do tak przygotowanych płatków dodać migdały i pestki granatu, wymieszać i ewentualnie polać miodem.

