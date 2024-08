Te pestki mają zbawienny wpływ na jelita. Większość osób nieświadomie je wyrzuca

Pestki papai najczęściej trafiają do kosza. Jeśli już decydujesz się na zakup egzotycznego owocu, nie marnuj tego cennego elementu. W niepozornych ziarenkach znajdziesz substancje, które mogą korzystnie wpłynąć na twoje zdrowie.

Pestki papai wspierają jelita

Najważniejszym działaniem ziarenek z papai jest to przeciwpasożytnicze. Papaina zawarta w „odpadku” jest niezwykle skuteczna w usuwaniu niepożądanych w układzie pokarmowym mikroorganizmów. Włączenie tego produktu do diety pomoże więc zwalczyć glisty, tasiemce i inne pasożyty jelitowe.

Jeśli akurat nie mierzysz się z takimi „lokatorami”, wciąż możesz skorzystać z zalet pestek papai. Te drobinki wykazują także działanie przeciwzapalne. To może być pomocne przy różnych schorzeniach przewlekłych. W nasionkach jest też sporo błonnika, który poprawi perystaltykę jelit i ułatwi wyeliminowanie zaparć.

Inne zalety pestek papai

Niepozorny element słodkiego owocu to także bogactwo antyoksydantów, czyli związków wspierających organizm w walce z odpowiedzialnymi na starzenie i nowotwory wolnymi rodnikami. Z tego względu wiele osób uważa, że ich jedzenie doprowadzi do wzmocnienia odporność.

Niestety jest to zbyt duże, a przez to błędne, uproszczenie. Chociaż papaja jest owocem o wielu korzystnych właściwościach, nie ma naukowych dowodów na to, że pestki owocu będą w stanie podnieść odporność organizmu. Większość badań naukowych dotyczących papai skupia się na innych aspektach jej działania m.in. wspomnianym już wpływie na jelita. Choćby z tego powodu warto dodawać je do swoich posiłków.

Jak włączyć pestki papai do jadłospisu?

Jedną z opcji jest chrupanie na surowo. Mają one jednak lekko gorzki smak, który nie każdemu będzie odpowiadał. W takim wypadku warto je wysuszyć i zmielić na proszek. Możesz też kupić gotową przyprawę w sklepie ekologicznym lub typu kuchnie świata. W tej formie będą świetną przyprawą do dań mięsnych lub warzywnych, a także zdrowym dodatkiem do bogatych smoothie i jogurtów.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że spożywanie pestek papai jest bezpieczne tylko, jeśli korzysta się z nich w ograniczonej ilości. Jeśli chcesz mieć pewność, że sobie nie zaszkodzisz, skonsultuj się z lekarzem przed ich zakupem. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny to zrobić obowiązkowo. Ostrożnie do pestek papai podejść powinny też osoby uczulone na lateks. Białka obecne w nasionach owocu mają podobną budowę, co proteiny zawarte w lateksie i reakcja organizmu alergika może być podobna.

