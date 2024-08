Te nasiona to najlepszy produkt dla wątroby. Znana dietetyczka radzi, jak je stosować

Wątroba to jeden z najbardziej zapracowanych narządów w ludzkim ciele. Odciążyć ją może odpowiednia dieta. Dietetyk dr Hanna Stolińska radzi, by włączyć do codziennego jadłospisu jeden ważny produkt.

Wątroba pełni w ludzkim ciele wiele istotnych funkcji. Nie ma lekko, bo pracuje na trzech różnych etatach. Bierze udział w przemianie materii. Metabolizuje tłuszcze, przekształca węglowodany w glukozę. Magazynuje witaminy i inne związki ważne dla prawidłowego działania całego organizmu. Odpowiada też za neutralizowanie szkodliwych substancji, między innymi alkoholu. W dodatku filtruje krew. Realizuje mnóstwo rozmaitych zadań i często potrzebuje wsparcia. Można jej ulżyć poprzez unikanie używek i stosowanie właściwej diety. Warto włączyć do codziennego jadłospisu nasiona ostropestu. Poleca je w mediach społecznościowych dietetyk dr Hanna Stolińska. Jak działają nasiona ostropestu na wątrobę? Nasiona ostropestu są – jak wskazuje ekspertka na swoim instagramowym profilu – najbogatszym źródłem sylimaryny. To kompleks flawonolignanów, który działa ochronnie na wątrobę. Zabezpiecza komórki budujące narząd przed uszkodzeniami. Jednocześnie przyspiesza ich regenerację. Spowalnia też procesy prowadzące do zwłóknienia wątroby. Wykazuje właściwości przeciwzapalne. W dodatku jest silnym antyoksydantem. Wymiata wolne rodniki z organizmu i niweluje stres oksydacyjny spowodowany ich nadmierną aktywnością. Odgrywa ważną rolę w profilaktyce wielu różnych schorzeń, między innymi marskości wątroby oraz niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD). Co jeszcze daje jedzenie nasion ostropestu? Sylimaryna, dzięki swoim antyoksydacyjnym właściwościom, doskonale wpływa również na skórę. Chroni przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym i zmniejsza przebarwienia. Wspiera pracę nerek, trzustki oraz płuc. Reguluje poziom glukozy we krwi. Znajduje zastosowanie w leczeniu pacjentów z cukrzycą oraz insulinoopornością. Odgrywa również ważną rolę w profilaktyce chorób nowotworowych, takich jak na przykład rak jelita grubego, piersi, jajnika, pęcherza moczowego czy prostaty. Jak włączyć nasiona ostropestu do diety? Nasiona ostropestu nie zmieniają smaku potraw. Można je dodawać do sałatek, owsianek, sosów czy chleba. Doskonale sprawdzają się też jako składnik panierki. Co więcej, można z nich przyrządzać zdrowe napoje. Wystarczy zalać jedną łyżeczkę ziarenek szklanką wody i gotować przez około 5-10 minut. Tak przygotowany napój można podzielić na trzy porcje i pić w ciągu dnia. Surowe nasiona ostropestu – jak podkreśla doktor Hanna Stolińska – nadają się również do jedzenia na surowo. Ja gryzę dokładnie [nasiona ostropestu – przyp. red.]. Lubię je chrupać. Jeśli jednak obawiasz się o swoje zęby albo masz problemy z trawieniem, kupuj nasiona i miel – podpowiada ekspertka. Dorosły człowiek może spożywać od 12 do 15 gramów nasion ostropestu dziennie. Nie powinny ich jeść dzieci poniżej 12 roku życia, a także kobiety w ciąży i w okresie karmienia piersią. Czytaj też:

