To mało znane zioło poprawi trawienie i pomoże w odchudzaniu. Zastosowanie go jest banalne

Pachnotka zwyczajna (Perilla frutescens), nie jest w Polsce bardzo popularna, choć jej właściwości są niebagatelne. Sama niedawno ją odkryłam. Dietetyk zalecił mi częstsze jedzenie strączków i szukałam czegoś, co pomoże mi łatwiej włączyć je do diety. Na tym polu napar z pachnotki sprawdził się doskonale. Odnotowałam też sporo innych korzyści z jego popijania.

Jakie są właściwości lecznicze pachnotki?

Pachnotka zwyczajna jest pochodzącą z Azji rośliną, której właściwości od wieków wykorzystywane są w tamtejszej medycynie tradycyjnej. Nic dziwnego, bo to prawdziwy koktajl witamin i minerałów, który jest niemal na wyciągnięcie ręki. Znajdziemy w niej znaczne ilości witaminy C, witaminy z grupy B, a także pierwiastki takie jak wapń, magnez czy żelazo.

Ze względu na działanie przeciwhistaminowe pachnotka często zalecana jest przy alergiach. Ponieważ w roślinie występują liczne antyoksydanty, sprawdzi się również jako wsparcie w przeziębieniu i stanach zapalnych.

Mniej znane jest natomiast zastosowanie pachnotki w przypadku wzdęć, kolek czy niestrawności. Jednak zawarte w zielu substancje mogą korzystnie wpływać na równowagę mikroflory bakteryjnej jelit, co jest kluczowe dla prawidłowego trawienia. Warto włączyć ją do diety w formie naparu z pachnotki, by łatwiej wprowadzić nowe nawyki żywieniowe.

Jak skorzystać z właściwości pachnotki?

Polecam kupić susz w sklepie z ziołami i przygotować napar z pachnotki. Jego sporządzenie nie jest skomplikowane. Wystarczy, że do zaparzacza wsypiesz 1-2 łyżeczki suszonych liści i zalejesz je szklanką gorącej, lecz nie wrzącej, wody. Po 15-minutowym parzeniu pod przykryciem trzeba jeszcze odcedzić miksturę.

Napar z pachnotki ma charakterystyczny, lekko gorzkawy smak. Możesz go zatem dosłodzić miodem lub połączyć z sokiem z cytryny, który dodatkowo wzmocni jego działanie. Pamiętaj tylko, by wypić go ciepłym, najlepiej bezpośrednio po posiłku.

Ważna będzie też regularność w sięganiu po miksturę. Poprawę stanu skóry zaobserwujesz dopiero po dłuższym czasie codziennego spożywania naparu z pachnotki. Nim jednak zaczniesz regularnie stosować specyfik, polecam konsultację z lekarzem. Zwłaszcza jeśli masz jakiekolwiek problemy zdrowotne, przyjmujesz leki lub jesteś w ciąży. Reakcje na zioła mogą być różne i nie warto ryzykować zdrowiem.

Czytaj też:

Ta herbatka świetnie wspomaga metabolizm. Piję ją regularnie, a waga leci w dółCzytaj też:

Jedna łyżka tego naparu działa na moje jelita niczym balsam. W dodatku pomaga schudnąć