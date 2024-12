Melatonina nie tylko na sen. 7 zaskakujących korzyści dla zdrowia, o których nie miałeś pojęcia

Melatonina została odkryta w 1917 roku. To naturalna substancja występująca w roślinach, a także organizmach zwierząt i ludzi. Jej produkcją zajmuje się nie tylko szyszynka. Związek powstaje również w wielu innych narządach. Naukowcy – jak zauważa doktor Bartek Kulczyński – wskazują, że jego stężenie w jelitach jest 400 razy wyższe niż w mózgu. Pełni on w organizmie wiele ważnych funkcji. Odpowiada nie tylko za regulowanie rytmu dobowego, ułatwianie zasypiania i przeciwdziałanie bezsenności. Lista zadań, jakie wykonuje jest znacznie dłuższa. Sprawdź, co możesz dzięki niej zyskać.

Melatonina dobra nie tylko na sen

Melatonina wpływa pozytywnie na układ pokarmowy. Wspiera pracę wątroby i odtłuszcza narząd. Wspomaga leczenie choroby refluksowej przełyku. Zwiększa ciśnienie w dolnym zwieraczu przełyku. W efekcie przeciwdziała cofaniu się treści pokarmowych z żołądka do przełyku. „Nieco to obrazując mogę powiedzieć, że za sprawą melatoniny drzwi umieszczone pomiędzy żołądkiem a przełykiem zamykają się szczelnie i nie uchylają się pod naporem ciśnienia, które panuje w żołądku. Do tego melatonina zmniejsza uwalnianie kwasu solnego przez żołądek, co również jest pomocne w łagodzeniu objawów zgagi” – wyjaśnia doktor Bartek Kulczyński.

Melatonina może pomóc również osobom zmagającym się z IBS, czyli zespołem jelita drażliwego. Związek ten wykazuje działanie przeciwbólowe oraz przeciwzapalne. Co więcej, podnosi poziom leptyny w organizmie, czyli hormonu, który poprawia ukrwienie tkanek. Przyspiesza też gojenie się wrzodów żołądka i dwunastnicy wywołanych przez bakterię Helicobacter pylori.

Melatonina dobrze oddziałuje również na układ sercowo-naczyniowy. Obniża ciśnienie tętnicze krwi oraz „złego cholesterolu”. Poza tym spowalnia tworzenie się złogów w tętnicach i opóźnia powstawanie tak zwanej blaszki miażdżycowej. W rezultacie zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu schorzeń układu krążenia, takich jak na przykład miażdżyca, zawał mięśnia sercowego, choroba wieńcowa czy udar mózgu.

Na co jeszcze pomaga melatonina?

Melatonina jest również „sprzymierzeńcem” osób z cukrzycą oraz insulinoopornością. Zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę i zmniejsza stężenie glukozy we krwi na czczo. Związek może odegrać również istotną rolę w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych u kobiet po menopauzie. Przypisuje mu się również pewne właściwości przeciwnowotworowe, choć przywołana kwestia nie została jeszcze zbyt dobrze potwierdzona w badaniach naukowych. Zgromadzone dotąd dowody wskazują, że melatonina ogranicza wnikanie komórek rakowych do układu naczyniowego, a co za tym idzie zapobiega powstawaniu przerzutów. W dodatku zwiększa podatność nowotworów na standardowe środki farmakologiczne.

Melatonina znajduje zastosowanie w leczeniu migreny. Związek wywiera również pozytywny wpływ na narząd wzroku. Spowalnia rozwój zwyrodnienia plamki żółtej u osób starszych. Działa ochronnie na fotoreceptory i inne komórki organizmu poprzez neutralizowanie szkodliwej aktywności wolnych rodników.

Gdzie znaleźć melatoninę?

Poziom melatoniny w organizmie może zwiększyć odpowiednia dieta. Związek znajdziemy w takich produktach spożywczych jak na przykład migdały, pistacje, nasiona słonecznika, pestki dyni, siemię lniane, czarny i czerwony ryż, kozieradka czy żurawina. Warto włączyć do jadłospisu zawierające tryptofan, czyli aminokwas, który przekształca się właśnie w melatoninę. Dostarczą go między innymi jajka, ryby i mięsa (głównie wołowina). Można też sięgnąć po suplementy diety z melatoniną. Korzystne działanie wykazuje – jak podkreśla doktor Bartek Kulczyński – od 3 do 10 mg związku na dobę.

