To jedzą ludzie, którzy żyją najdłużej. Poznaj raz na zawsze sekret ich długowieczności

Starzenie się to biologiczny proces, którego nie sposób uniknąć. Można go jednak spowolnić i zachować świetną kondycję nawet w bardzo dojrzałym wieku. Najlepszym dowodem na potwierdzenie tej tezy są mieszkańcy tak zwanych niebieskich stref, czyli terenów, gdzie żyje największa liczba stulatków. Badacze nieustannie próbują zrozumieć, w czym tkwi sekret długowieczności. Niedawno tę kwestię postanowili zgłębić naukowcy z Queen's University Belfast, Edith Cowan University i Harvard University. Zobacz, co dokładnie udało im się odkryć.

Flawonoidy to klucz do długowieczności

Naukowcy przeanalizowali dane pochodzące od ponad 80 tysięcy osób zebrane w ciągu 24 lat. Wzięli „pod lupę” ich nawyki żywieniowe. Okazało się, uczestnicy badania, których dieta obfituje we flawonoidy starzeli się wolniej i byli mniej narażeni na wystąpienie problemów zdrowotnych wieku podeszłego. Chodzi między innymi o upośledzenie funkcji poznawczych, utratę masy mięśniowej czy pogorszenie kondycji psychicznej. Włączenie do jadłospisu przywołanych związków przyniosło więcej korzyści kobietom niż mężczyznom. Naukowcy podkreślają jednaj, że te różnice nie zależą raczej od płci, a są pokłosiem działania czynników, które jak dotąd nie zostały jeszcze dobrze zbadane.

Wcześniej przeprowadzone analizy wykazały, że osoby spożywające większe ilości flawonoidów żyją dłużej, a także rzadziej zapadają na poważne choroby przewlekłe, takie jak na przykład demencja, cukrzyca czy schorzenia kardiologiczne. Z kolei nasze badania pokazują, że osoby spożywające więcej flawonoidów mają tendencję do lepszego starzenia się – zauważyła dr Nicola Bondonno, jedna z autorek badania.

Czym są flawonoidy i gdzie można je znaleźć?

Flawonoidy to fitozwiązki, które występują w roślinach, między innymi w zewnętrznych częściach owoców (skórce). Chronią je przed szkodliwym wpływem promieniowania ultrafioletowego i szkodnikami. Nadają im również barwę. Poza tym pełnią wiele ważnych funkcji w ludzkim organizmie.

Flawonoidy są dobrze znane ze swoich właściwości redukujących stres oksydacyjny i stany zapalne. Wspierają zdrowie naczyń krwionośnych, a nawet pomagają w utrzymaniu masy mięśni szkieletowych. Dzięki temu odgrywają istotną rolę w poprawie kondycji organizmu oraz utrzymaniu sprawności fizycznej i zdrowia psychicznego w miarę starzenia się – zaznaczyła, profesor Aedin Cassidy z Queen’s University Belfast.

Flawonoidy można znaleźć w wielu popularnych produktach spożywczych, takich jak na przykład owoce cytrusowe, jagody, borówki amerykańskie, maliny, jabłka ze skórką, truskawki, czarne porzeczki, czy ciemne winogrona. Dostarczają ich również niektóre warzywa (między innymi czerwona kapusta, papryka, boćwina, szpinak i czerwona fasola) oraz napoje (czarna kawa i herbata, matcha etc.).

