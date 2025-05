Pijesz kawę rozpuszczalną? Zdziwisz się, co naprawdę robi z twoim organizmem

Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Można ją pić na wiele sposobów, na przykład z mlekiem, cukrem, syropami smakowymi czy przyprawami, takimi jak cynamon. Jedni preferują kawę sypaną, zaparzaną tradycyjnie, inni wybierają wygodną w przygotowaniu kawę rozpuszczalną. Część osób zastanawia się pewnie, czy to, jaką kawę wybiorą, wpływa na ich zdrowie oraz czy kawa rozpuszczalna jest bardziej szkodliwa od tej „klasycznej”.

Jak kawa rozpuszczalna wpływa na organizm?

Kawa rozpuszczalna często bywa postrzegana jako „kawa gorszej kategorii” ze względu na uproszczony proces parzenia. W porównaniu do kawy mielonej lub ziarnistej, wielu smakoszy uważa, że rozpuszczalna wersja ma uboższy smak i aromat. Dużo osób może też zastanawiać się nad tym, jak działa ona na nasz organizm. Istnieją bowiem stereotypy, że taka kawa jest mniej wartościowa i bardziej szkodliwa w porównaniu do kawy sypanej. Okazuje się jednak, że wcale nie jest to prawdą.

Wyniki badań z ostatnich lat spójnie wskazują, iż to właśnie kawa rozpuszczalna cechuje się zazwyczaj najwyższą całkowitą zawartością związków polifenolowych (przeciwutleniaczy) i co za tym idzie największą aktywnością antyoksydacyjną spośród wszystkich dostępnych na rynku rodzajów kawy.

Antyoksydanty naturalnie zawarte w kawie rozpuszczalnej chronią komórki organizmu przed szkodliwym działaniem reaktywnych form tlenu, dzięki czemu mogą zmniejszać ryzyko wielu chorób cywilizacyjnych – brzmi fragment treści opublikowanej na stronie dietetyka Mateusza Durbasa.

Jakie są zdrowe dodatki do kawy?

Zamiast cukru do kawy można dodać wiele zdrowych składników, które nie tylko wzbogacą jej smak, ale również przyniosą dodatkowe korzyści dla organizmu. Cynamon to popularny dodatek, który działa przeciwzapalnie i może pomóc w regulacji poziomu cukru we krwi. Mleko roślinne, takie jak migdałowe, owsiane czy kokosowe, to dobra alternatywa dla osób unikających nabiału – często zawiera mniej tłuszczu i jest bogate w witaminy. Olej kokosowy lub masło klarowane są popularne w tzw. kawie kuloodpornej i mogą wspierać metabolizm. Dodanie odrobiny kakao dostarcza antyoksydantów i wzbogaca smak. Warto jednak unikać cukru i syropów smakowych, zamieniając je na przykład na odrobinę miodu. Koniecznie sprawdź też, jakie są najgorsze rodzaje kawy.

