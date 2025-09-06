Dlaczego niektórzy siwieją szybciej? Ekspertka: powodem może być niedobór tej witaminy

Siwe włosy to jedna z najbardziej widocznych oznak starzenia się organizmu. Niektórzy jednak zauważają je u siebie dużo wcześniej niż inni – nawet w relatywnie młodym wieku. Decydują o tym geny, ale nie tylko one. Przeprowadzone badania wskazują, że przyspieszać proces siwienia może nieodpowiednia dieta, a zwłaszcza niedobór jednej z popularnych witamin. Wspomina o tym dietetyk dr Hanna Stolińska. Jej spostrzeżenia mogą być sporym zaskoczeniem dla wielu osób. Sprawdź szczegóły.

Dlaczego włosy zaczynają siwieć?

Za nadawanie koloru włosom odpowiada melanina. To naturalny pigment wytwarzany przez melanocyty. Z wiekiem – w miarę postępu procesów starzenia – produkcja barwnika spada, co skutkuje pojawieniem się siwych włosów. Zazwyczaj dochodzi do tego w okolicach czterdziestego roku życia. Niektóre osoby zaczynają jednak siwieć znacznie wcześniej, nawet po dwudziestce. Na ten stan rzeczy wpływa wiele różnych czynników, między innymi geny czy stres. To jednak niejedyni „winowajcy” odpowiedzialni za przedwczesną utratę koloru włosów. Duże znaczenie ma również jeszcze jedna kwestia, o której wiele osób nie ma bladego pojęcia.

Niedobór witamin a siwienie włosów

Dietetyk Hanna Stolińska wskazuje, że siwienie włosów mogą przyspieszać niedobory żywieniowe. Mowa o spożywaniu zbyt małych ilości takich związków jak na przykład cynk, żelazo, miedź czy witamina D. Szczególną rolę w tym procesie odgrywa natomiast witamina B12. Gdy w organizmie zaczyna jej brakować, zaburzeniu ulegają procesy metaboliczne, niezbędne do wytwarzania melaniny. Dochodzi również do zakłócenia produkcji czerwonych krwinek. W efekcie mieszki włosowe są niedotlenione. Ten stan sprzyja przedwczesnej utracie koloru włosów.

Ciekawostka. U młodszych osób (poniżej 40 roku życia) obserwowano przypadki cofnięcia siwizny po wyrównaniu niedoboru B12 lub po ustąpieniu okresu silnego stresu – podkreśla dr Hanna Stolińska w jednym z materiałów udostępnionych w mediach społecznościowych.

Gdzie znajdziemy witaminę B12?

Źródłem witaminy B12 są produkty pochodzenia zwierzęcego, na przykład mięso, ryby, jaja, nabiał, podroby czy skorupiaki (kraby, raki, krewetki etc.). Na rynku można również znaleźć suplementy z tym związkiem. „Pamiętaj, że suplementy »na siwiznę« bez diagnostyki to marketing – działają tylko, jeśli jest realny niedobór” – przypomina dr Hanna Stolińska.

