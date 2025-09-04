Te chrupiące kotlety bez mięsa smakują lepiej niż schabowe. Zrobisz je w 15 minut

Zwrot „comfort food” pochodzi z języka angielskiego i w wolnym tłumaczeniu oznacza „jedzenie na pocieszenie”. Mianem tym określa się posiłki oraz produkty spożywcze, których spożywanie pozwala nie tylko na zaspokojenie potrzeb fizjologicznych, ale przynosi też pewien komfort psychiczny. Poprawia nastrój, budzi pozytywne emocje i przywodzi na myśl miłe wspomnienia. W ideę „comfort food” doskonale wpisują się te „kotlety”. Ich bazą jest jeden tani składnik. Nie zawierają ani grama mięsa, a smakują lepiej niż schabowe. Mają chrupiącą panierkę, złocisty kolor i wyjątkowy aromat. Co więcej, są szybkie w przygotowaniu – wystarczy kwadrans i trafiają na stół.

Jakie „kotlety” są lepsze od schabowych?

Te wyjątkowe „kotlety” to plastry cukinii w panierce. To lekkie warzywo ma neutralny smak i świetnie chłonie przyprawy. Dzięki temu idealnie nadaje się do obtaczania i smażenia podobnie jak klasyczne kotlety. Jednocześnie jest niskokaloryczne. Stugramowa porcja produktu dostarcza zaledwie około 17 kcal. Zawiera przy tym sporo białka i błonnika. Stanowi znacznie zdrowszy wybór niż mięso, nawet w tej wersji, którą dziś chciałabym ci zaproponować.

Przepis: „Kotlety” z cukinii Sycą, świetnie smakują i są proste w przygotowaniu. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 9 Liczba kalorii 160 w każdej porcji Składniki 1 cukinia

3 łyżki mąki kukurydzianej lub ryżowej

1 łyżeczka soli

3 jajka

3 łyżki bułki tartej

30 g twardego sera np. parmezanu Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówCukinię umyj i pokrój na plastry o grubości około 1 centymetra. Zetrzyj ser na tarce. Przygotuj trzy miseczki. W pierwszej wymieszaj mąkę z solą, do drugiej – wybij jajko i rozmąć je widelcem, w trzeciej – połącz bułkę tartą z serem. Panierowanie i smażenie cukiniiPlastry cukinii panieruj kolejno w mące i jajku. Powtórz tę czynność. Następnie każdy kawałek warzywa. obtocz w bułce tartej z serem. Smaż cukinię na rozgrzanej patelni na złoty kolor (z obu stron).

Z czym podawać „kotlety” z cukinii?

Plastry cukinii w chrupiącej, złocistej panierce doskonale komponują się z wieloma produktami. Najlepiej pasują do nich różnego rodzaju sosy, na przykład czosnkowy, jogurtowy, koperkowy, pieczarkowy czy pomidorowy. Możesz je zrobić na własną rękę lub kupić gotowe dipy w sklepie spożywczym lub supermarkecie. Pamiętaj jednak, by wybierać produkty wysokiej jakości bez sztucznych dodatków (barwników, stabilizatorów, emulgatorów, konserwantów etc.), a także dużych ilości soli i cukru. Im prostszy i krótszy skład danego artykułu spożywczego, tym lepiej. Jeśli chcesz możesz podać „kotlety” z cukinii razem z sałatką z sezonowych warzyw lub pełnoziarnistym pieczywem.

Czytaj też:

Ta kremowa pasta zastępuje mi smalczyk. Dietetyczka: zdrowa, sycąca i błyskawicznaCzytaj też:

Ekspertka: wciąż wierzysz w te dietetyczne mity? Sprawdź, co naprawdę szkodzi twojej sylwetce