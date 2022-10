Dynia jest zdrowa i smaczna. Dodaj ją do leniwych klusków

Istnieje wiele odmian dyni. Poszczególne odmiany mają różne kulinarne zastosowanie: jedne będą idealne na zupę, inne sprawdzą się w przetworach. Jeśli zastanawiasz się, jaką dynię wybrać do przyrządzenia z niej puree, to kulinarni eksperci podpowiadają, że najlepiej sprawdzi się dynia hokkaido i dynia piżmowa. Jeśli nie możesz ich kupić, przepis też się uda, gdy wykorzystasz dynię zwyczajną.

Dynia hokkaido

Jedną z najpopularniejszych dyń jadalnych z jest dynia hokkaido. To japońska odmiana dyni o intensywnym pomarańczowym kolorze i złocistym miąższu. Ma słodki, lekko orzechowy posmak. Jest zwykle niewielka, ma dość cienką skórkę i dlatego łatwo ją przygotować. Nawet nie trzeba jej obierać, warzywo wystarczy jedynie dobrze umyć. Można z niej przyrządzać zarówno potrawy na słodko, jak i wytrawne, można ją piec i gotować. Zrobimy z niej pyszne puree, zupę, zapiekankę, doskonale smakują przygotowane z niej ciasta i desery.

Dynia piżmowa

Dynie piżmową poznamy po charakterystycznym, zbliżonym do gruszki kształcie. Ma jasny kolor i mało pestek. W smaku jest słodka. Ma rozpoznawalny, maślany smak. Iealnie nada się do dań na słodko, choć można jej również używać do potraw słonych. Można przygotować z niej puree,zupę, gulasz albo zapiekankę. Można ją gotować oraz piec.

Dynia zwyczajna

Dynia zwyczajna jest zazwyczaj sporych rozmiarów. Jej miąższ ma kolor pomarańczowy lub żółty. Idealnie nadaje się na przetwory, zupę i sosy. Z powodzeniem można z niej zrobić również sos do makaronu, albo placki z dyni. Nie polecana jest przyrządzania z niej dań na słodko, bo ze wszystkich odmian dyni ta jest najmniej słodka.

Wypróbuj przepis na leniwe kluski z puree z dyni

Przepis: Dyniowe kluski leniwe kluski leniwe z puree z dyni Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki 300 g twarogu półtłustego

250 g puree z dyni

1 duże jajko

300 g mąki pszennej

3 łyżeczki domowego cukru waniliowego

szczypta soli

Dodatkowo:

30 g stopionego masła

cukier trzcinowy (do posypania)

1/2 łyżeczki cynamonu

3 łyżki orzechów włoskich Sposób przygotowania Przygotuj dynięAby zrobić puree z dyni, należy pokroić dynię na kawałki, oczyścić z nasion, ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i upiec w piekarniku nagrzanym do 190 stopni do miękkości. Przestudzić, zdjąć skórkę i zmiksować. Podpraż orzechyOrzechy włoskie podprażyć na suchej patelni, wystudzić i posiekać. Połącz ze sobą składnikiTwaróg przełóż do miski, rozgnieć np. za pomocą tłuczka do ziemniaków, dodaj puree z dyni. Dodaj jeszcze sól, cukier waniliowy, jajko i wymieszaj. Stopniowo dosypuj mąkę, mieszając ciasto. Uformuj kluskiKiedy ciasto będzie miało odpowiednią konsystencję, przełóż je na deskę wysypaną mąką i partiami uformuj długie wałki ciasta. Pokrój je pod skosem na ok. 2 cm kawałki. Ugotuj kluskiKluski gotuj w osolonej wodzie przez ok. 2 minuty od wypłynięcia. Polej kluski roztopionym masłemPodawaj kluski od razu po ugotowaniu. Polej masłem, posyp cukrem i cynamonem z podprażonymi orzechami.

