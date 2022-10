10 ziół i przypraw, które ułatwiają odchudzanie

Naukowcy od lat apelują, by ograniczyć spożycie soli. Jej nadmiar w diecie prowadzi do nadciśnienia tętniczego, problemów z układem sercowo-naczyniowym. Ponadto sprzyja tyciu i zatrzymywaniu się wody w organizmie. Niestety większość z nas nie potrafi rozstać się z solą. Wydaje nam się, że to właśnie sól nadaje potrawom smak i bez niej żadna potrawa nie ma prawa wyjść.

Najprostszym sposobem na ograniczenie soli w codziennej diecie jest... znalezienie zamiennika. Wiele popularnych ziół i przypraw potrafi wzbogacić smak potraw, dzięki czemu można zrezygnować z soli. Wystarczy raz spróbować, by pokochać zioła i przyprawy.

Zioła i przyprawy na odchudzanie

Co ciekawe, niektóre zioła i przyprawy pozytywnie wpływają na metabolizm, regulują poziom cukru i insuliny, a nawet mogą obniżać poziom złego cholesterolu. Są też takie, które wspomagają spalanie tłuszczu w procesie termogenezy, tłumią apetyt i pozwalają zwalczyć ochotę na podjadanie.

Oto przegląd 10 ziół i przypraw, które warto włączyć do codziennej diety:

Kurkuma

Medycyna ajurwedyjska, tradycyjny indyjski system leczenia, zaleca kurkumę w przypadku wielu schorzeń. Należą do nich przewlekły ból i stan zapalny. Kurkuma pomaga zmniejszyć stan zapalny, którego wysoki poziom może być istotną przyczyną otyłości i trudności z utratą wagi.



Imbir

Świeży lub sproszkowany imbir może pomóc zmniejszyć apetyt, a co za tym idzie - ograniczyć spożycie kalorii w ciągu dnia. Przewlekłe zapalenie jest związane z chorobami sercowo-naczyniowymi, cukrzycą, artretyzmem, chorobą Alzheimera, chorobami płuc i chorobami autoimmunologicznymi. Napar z imbiru pozytywnie wpływa też na układ odpornościowy, łagodzi nudności.



Zielona herbata

Zielona herbata ma wiele zalet zdrowotnych. Oprócz zapobiegania rakowi i cukrzycy, zielona herbata może również przyspieszyć metabolizm i pomóc w zrzuceniu wagi.



Pieprz

Wykazano, że substancja zawarta w czarnym pieprzu, która nadaje mu pieprzowy posmak, zwany piperyną, pomaga ciału spalać więcej kalorii w procesie termogenezy.



Oste papryczki

Pieprz kajeński podnosi nieco temperaturę ciała i może sprzyjać szybszemu spalaniu kalorii, co przekłada się na utratę masy ciała. Wykazuje działanie bakteriobójcze, dzięki czemu może zmniejszyć objawy, towarzyszące niektórym zatruciom pokarmowym. Ponadto pozytywnie wpływa na układ odpornościowy.



Natka pietruszki

Pietruszka od wieków jest używana do odtruwania wątroby i nerek poprzez jej właściwości moczopędne. Poprawia także trawienie, aby przyspieszyć usuwanie toksycznych odpadów z organizmu. Ponieważ toksyny są często przechowywane w komórkach tłuszczowych, gdzie zakłócają działanie hormonów, jedzenie pietruszki może ułatwić utratę wagi, pomagając prawidłowo funkcjonować komórkom tłuszczowym.



Kardamon

Badania na szczurach wykazały, że kardamon może pomóc w obniżeniu poziomu glukozy we krwi i regulacji insuliny, a także w obniżeniu poziomu cholesterolu LDL.



Czosnek

Dodanie czosnku do żywności w postaci świeżej lub sproszkowanej może pomóc w bardziej wydajnym metabolizowaniu węglowodanów i tłuszczów. Badanie opublikowane w magazynie „Gastroenterology” wykazało, że że spożywanie dużej ilości czosnku, cebuli, szczypiorku i porów znacznie zmniejsza ryzyko zachorowania na raka żołądka.



Mięta

Mięta jest wyjątkowo orzeźwiająca, a dzięki temu potrafi stłumić apetyt. Ponadto niektóre badania wykazały, że już samo wdychanie zapachu mięty ułatwia panowanie nad głodem czy chęcią podjadania.



Kminek

Poprawia regulować apetyt, szczególnie w połączeniu z innymi przyprawami. Nadaje potrawie wyjątkowy smak, dzięki czemu wspomaga ograniczenie soli w diecie. Wiadomo, że jej nadmiar sprzyja zatrzymywaniu wody w organizmie i utrudnia odchudzanie.Czytaj też:

