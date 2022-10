Tak żywią się polscy pracownicy. Dieta pozostawia wiele do życzenia

Celem badania było poznanie nawyków i przekonań żywieniowych polskich pracowników. Sprawdzono jakość ich codziennej diety oraz postawy wobec jedzenia zarówno w miejscu pracy uwzględniając tryb zdalny i stacjonarny, jak i w życiu codziennym. Zebrane wnioski potwierdziły, że pracownicy potrzebują wsparcia w edukacji żywieniowej i sprzyjających jej rozwiązań w miejscu pracy.

Wyniki raportu „Żywieniowe nawyki pracujący Polaków 2022”

Mylne przekonanie o zdrowym odżywianiu i jego skutki

Aż 65% polskich pracowników uważa, że odżywia się zdrowo. Jednak dieta 77% pracujących Polaków ma niskie natężenie cech prozdrowotnych. Pracownicy nie poprawili na przestrzeni ostatnich lat jakości swojej diety, jednak wzrosło ich przekonanie o jej prozdrowotności. Przykładem jest spożycie owoców. Aż 88% respondentów deklaruje, że ważne jest dla nich, aby dieta była bogata w owoce, ale niestety 48% respondentów wciąż nie zjada codziennie porcji, a kilka razy dziennie sięga po nie jedynie 19% ankietowanych.

Niewłaściwa dieta i brak wsparcia dietetyka a nieprawidłowe BMI

Jedną z głównych przyczyn występowania nieprawidłowej masy ciała jest niewłaściwa dieta. Obecnie 44% polskich pracowników ma BMI, które nie mieści się w normie. Nadwaga to problem 27% ankietowanych, z otyłością zmaga się 12%, natomiast niedowaga dotyczy 5% badanych. Zauważalna jest tendencja wzrostowa w zakresie masy ciała pracujących Polaków, co jest zjawiskiem niepokojącym. Tylko 44% ankietowanych zmieniło sposób odżywania pod profesjonalnym okiem dietetyka. To skutkowało, jak potwierdziły wyniki badania, niższą skutecznością w grupie szczególnie potrzebującej, czyli osób z nadwagą i otyłością. Jeśli proces zmiany nawyków żywieniowych był realizowany pod opieką dietetyka, jego skuteczność zwiększała się aż o połowę.

Polacy chcą postawić na zdrowie i dobre samopoczucie, ale potrzebują wsparcia

Pracownicy chcą zmienić swoje nawyki żywieniowe, przede wszystkim kierując się chęcią poprawy swojego stanu zdrowia i lepszego samopoczucia. To główny powód zmiany diety dla ponad 90% ankietowanych. Czynniki te powinny mieć także duże znaczenie dla pracodawców, gdyż stan zdrowia pracowników wynikający także z diety oraz samopoczucie, ma duży wpływ również na efektywność w życiu zawodowym.

Badanie pokazuje jednak, że z fachowej pomocy dietetyka skorzystało w ciągu ostatnich 24 miesięcy tylko 21% zapytanych pracowników. Dla pracodawców może to być sygnał, że warto stworzyć taką możliwość w miejscu pracy. Trendy wprowadzania działań wspierających zdrowe odżywianie w organizacjach są obecne w polskich przedsiębiorstwach na coraz szerszą skalę. Coraz więcej mówi się o pozytywnym wpływie zdrowego stylu życia na zdrowie, samopoczucie i efektywność.

Cieszy fakt, że to zainteresowanie rośnie nie tylko wśród osób indywidualnych, ale i przedsiębiorstw, których firmowe programy promujące zdrowie uwzględniają aspekt żywienia. Biorąc pod uwagę, że problem nieprawidłowej masy ciała dotyczy obecnie aż 44% pracowników, jak potwierdziło nasze badanie, niezbędna jest profilaktyka zdrowotna i oferowanie w miejscu pracy kolejnych rozwiązań sprzyjających budowaniu zdrowych postaw. – komentuje Magdalena Kartasińska – Kwaśnik, dietetyk kliniczny.

Dla pracodawców wyniki drugiej edycji badania powinny być wyraźnym sygnałem, że niezbędne są inwestycje w profilaktyczne działania, obejmujące m.in. konsultacje dietetyczne dla pracowników i stałą współpracę ze specjalistami ds. żywienia oraz dbałość o dostępność zdrowej żywności w przestrzeni biur i zakładów pracy.

Druga edycja badania „Żywieniowe nawyki pracujący Polaków 2022” została zrealizowana przez firmę Dailyfruits we współpracy z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J.Nofera na próbie 1091 respondentów.

Sprawdź pełne wyniki raportu poniżej:

Czytaj też:

Tyle pestycydów spożywamy wraz z owocami. Są wyniki badańCzytaj też:

Prof. Stachowska krytycznie o popularnej diecie odchudzającej. Apeluje do „osób z siłki”