Zapobiegają cukrzycy i nadciśnieniu. Włącz je do swojej diety

Ogórki to popularny dodatek do wielu dań. Świetnie sprawdzają się jako składnik wiosennych sałatek i lekkich przekąsek. Na uwagę zasługują jednak nie tylko ich walory smakowe, ale również prozdrowotne właściwości. Zobacz, dlaczego warto włączyć ogórki do codziennej diety i sprawdź, czy znasz wszystkie ich zalety.

Ogórki są cennym źródłem wielu mikro- i makroelementów. Zawierają m.in. witaminy z grupy B, fosfor i potas. Włączenie tego warzywa (botanicznie będącego owocem) do codziennego jadłospisu niesie za sobą szereg rozmaitych korzyści. Niektóre z nich mogą Cię zaskoczyć. Ogórki pomagają zwalczyć nieświeży oddech Częstą przyczyną nieświeżego oddechu jest suchość w jamie ustnej, która sprzyja namnażaniu się drobnoustrojów. Ogórki mają w swoim składzie duże ilości wody. Nawilżają gardło i podniebienie. Wzmagają też produkcję śliny, która ułatwia wypłukiwanie bakterii z jamy ustnej. Ogórki zapobiegają rozwojowi cukrzycy Ogórki są produktem o niskim indeksie glikemicznym. Ich spożycie wiąże się z powolnym wzrostem stężenia glukozy we krwi. Nie powodują więc nagłych „skoków” poziomu cukru w organizmie i są dobrze tolerowane przez diabetyków. Wykorzystuje się je również w profilaktyce cukrzycy. Ogórki obniżają ciśnienie krwi Badania przeprowadzone przez indonezyjskich naukowców dowiodły, że picie soku z ogórków obniża ciśnienie krwi seniorów (wieku 60 lat i starszych). Obiecujące rezultaty przynosi już siedmiodniowa „kuracja”. Potrzeba jednak szerzej zakrojonych analiz, by sprawdzić, czy podobny efekt występuje również w innych grupach wiekowych. Należy też dokładniej skontrolować różne zmienne uboczne, które mogły wpłynąć na wynik niniejszego eksperymentu. Ogórki łagodzą problemy gastryczne Ogórki zawierają wodę i błonnik. Dlatego mogą być wykorzystywane w leczeniu zaparć. Warzywa te mają w swoim składzie również potas, który – jak podkreśla dyplomowana dietetyczka Lauren Manaker – odgrywa ważną rolę w retencji wody w organizmie. Innymi słowy, ogórki zapobiegają nadmiernemu gromadzeniu się płynów w tkankach i przeciwdziałają wzdęciom. Czytaj też:

