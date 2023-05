Dieta Dąbrowskiej – jak działa, zasady i czy warto ją przetestować. Czy dieta warzywno-owocowa jest zdrowa?

Post kojarzy się z rezygnacją z jedzenia do syta oraz eliminacją niektórych pokarmów z diety. W czasie postu Dąbrowskiej przechodzimy na oczyszczającą głodówkę, co powoduje szybki spadek masy ciała. Kaloryczność dobowego jadłospisu dr Ewy Dąbrowskiej to zaledwie 400-800 kcal, czyli znacznie poniżej dziennego zapotrzebowania kalorycznego przeciętnej osoby dorosłej. Spożywając jedynie kilkaset kalorii z warzyw i owoców, trudno cieszyć się dobrym samopoczuciem i normalnie funkcjonować.

Dieta Dąbrowskiej nie dostarcza do organizmu odpowiedniej ilości białka oraz węglowodanów złożonych – na tej diecie wykonywanie codziennych obowiązków domowych może być wyzwaniem, nie mówiąc już o wykonywaniu np. pracy wymagającej skupienia uwagi.

Dieta Dąbrowskiej to kontrowersyjny plan odchudzania, z którego pomocą wiele osób straciło kilka kilogramów, jednak rzadko się mówi, że w większości utracone kilogramy wracały z nawiązką po zakończeniu diety. Każda głodówka i monodieta jest obciążeniem dla organizmu, dlatego warto dowiedzieć się więcej na temat zagrożeń związanych z dietą dr Ewy Dąbrowskiej.

Czy dieta Dąbrowskiej jest zbilansowana?

Dobrze zbilansowana dieta to dieta, która dostarcza do organizmu białko, węglowodany oraz tłuszcze w odpowiednich proporcjach. Dieta dr Ewy Dąbrowskiej nie jest odpowiednio zbilansowana, co sprawia, że może powodować wiele problemów zdrowotnych. Sporym zagrożeniem w przypadku stosowania diety dr Dąbrowskiej jest jej skuteczność – wiele osób, widząc, że traci na wadze, przedłuża stosowanie diety dr Dąbrowskiej, co może doprowadzić do poważnych niedoborów żywieniowych.

Autorka diety oparła swój plan żywieniowy na wyniku badania, które zostało przeprowadzone na 13 osobach. Czy można zaufać takiej próbie badawczej? Na to pytanie każdy powinien samodzielnie sobie odpowiedzieć.

Pojawiają się opinie, że dieta warzywno-owocowa to samo zdrowie, bo dostarcza do organizmu witaminy i substancje mineralne. Tak, ale... organizm potrzebuje do normalnego funkcjonowania również innych składników odżywczych. Według autorki diety post warzywno-owocowy pozwala przejść na zastępcze odżywianie wewnętrzne.

Jak działa dieta Dąbrowskiej?

Zgodnie z założeniami diety lecznicza głodówka ma na celu wzmocnienie odporności, odtruwa organizm z toksyn, szybko spala tkankę tłuszczową oraz zapewnia doskonałe samopoczucie i przypływ sił witalnych. Zdaniem dr Dąbrowskiej post warzywno-owocowy może przywracać zdrowie żywieniem, poprawiając ogólne funkcjonowanie organizmu. Dieta Dąbrowskiej ma również poprawiać jakość snu, co spowoduje, że organizm będzie efektywniej się regenerował.

W przypadku stosowania diety Dąbrowskiej podstawę jadłospisu stanowią niskoskrobiowe warzywa. Uzupełnieniem monotonnego jadłospisu są niektóre owoce. Stosowanie diet bezmięsnych nie jest nowością, jednak są one zdecydowanie bogatsze, jeżeli chodzi o codzienne menu.

Zasady diety Dąbrowskiej

Dieta Dąbrowskiej to restrykcyjna dieta oczyszczająca organizm z toksyn. Podstawową zasadą diety Dąbrowskiej jest eliminacja z jadłospisu większości pokarmów, które stanowią podstawę zdrowego odżywiania.

Pierwszy etap diety to lecznicza głodówka. Post leczniczy zakłada spożywanie warzyw niskoskrobiowych. Na diecie Dąbrowskiej można spożywać warzywa korzeniowe, kapustne, cebulowe, liściaste, psiankowate (bez ziemniaków) i dyniowate. Dozwolone jest także spożywanie niewielkiej ilości niskocukrowych owoców, do których zaliczamy: cytryny, grejpfruty, jagody oraz jabłka. Dobowy jadłospis dostarcza do naszego organizmu kilkaset kalorii.

Podstawę diety Dąbrowskiej stanowią surowe warzywa i owoce. W większości należy spożywać soki warzywne, koktajle warzywne i surówki. Dozwolone jest także spożywanie zup przygotowywanych jedynie z warzyw niskoskrobiowych.

Uzupełnieniem diety są napoje – woda niegazowana oraz herbaty ziołowe. Można również pić wywary warzywne.

Nie trzeba być doświadczonym dietetykiem, aby zauważyć, że dieta dr Dąbrowskiej jest wyjątkowo uboga. Maksymalny czas stosowania diety Dąbrowskiej to 6 tygodni. Zdaniem dr Dąbrowskiej doskonałym rozwiązaniem jest powtarzanie krótkiego postu warzywno-owocowego po zakończeniu stosowania kuracji odchudzającej 1-2 razy w tygodniu lub przez 7 dni w miesiącu.

Warzywa, które można jeść na diecie Dąbrowskiej to np. marchew, buraki, rzodkiew, pietruszka, wszystkie psiankowate (np. pomidor, papryka, bakłażan, ale z pominięciem ziemniaków), ogórki, cukinia, seler naciowy, natka pietruszki i inne ulubione zioła, brokuł, kalafior.

Drugi etap diety Dąbrowskiej zakłada stopniowe wychodzenie z głodówki. W tym okresie jadłospis powinien bazować na warzywach, owocach, roślinach strączkowych oraz orzechach i ziarnach.

Zgodnie z zaleceniami dr Dąbrowskiej po zakończeniu oczyszczającej głodówki warzywno-owocowej trzeba zmienić nawyki żywieniowe, przechodząc na zdrowe odżywianie. W praktyce okazuje się, że po okresie postu organizm zaczyna domagać się normalnych pokarmów, a osoby, które dieta Dąbrowskiej skusiła ekspresowym efektem odchudzania, równie ekspresowo przybierają na wadze.

Wady diety Dąbrowskiej

Czy dieta Dąbrowskiej jest zdrowa? Dieta Dąbrowskiej ma znacznie więcej wad niż zalet. Po pierwsze i najważniejsze – nie jest to żywienie pełnowartościowe.

Dieta Dąbrowskiej eliminuje produkty mleczne i inne produkty bogate w białko, co powoduje zwiększone ryzyko złamań oraz może prowadzić do pogorszenia się stanu zdrowia zębów. Dieta Dąbrowskiej nie dostarcza do organizmu pełnowartościowego białka oraz węglowodanów złożonych w postaci pełnego ziarna.

Będąc na diecie dr Dąbrowskiej, spalamy tkankę tłuszczową, ale jednocześnie dochodzi do spowolnienia podstawowej przemiany materii, co skutkuje efektem jojo. Deficyt kaloryczny, który odpowiada za szybki spadek masy ciała, nie jest korzystny dla zdrowia. Stosowanie głodówek przynosi efekt odwrotny do zamierzonego – zamiast przyśpieszać metabolizm, powoduje, że zaczniemy gromadzić zapasy, gdy będziemy normalnie się odżywiać.

Czy dieta Dąbrowskiej leczy?

Dieta Dąbrowskiej ma stymulować organizm do samoleczenia, jednak teoria dr Dąbrowskiej nie została potwierdzona wiarygodnymi badaniami. Autorka diety oparła swoje teorie na bliżej nieokreślonych doświadczeniach. Jeżeli stosowanie głodówki pozwalałoby na samoleczenie, przynosząc spektakularne efekty, to dostępne metody badawcze pozwoliłyby to potwierdzić.

Co więcej, wystarczyłoby zastosować post warzywno-owocowy, aby uniknąć wizyty u lekarza oraz cieszyć się dobrym zdrowiem, tryskać energią, pięknie wyglądać i na dodatek cieszyć się spokojnym, regenerującym snem.

Dieta Dąbrowskiej przez jej zwolenników polecana jest jako dieta lecznicza w przypadku m.in. chorób wewnętrznych. Warto dobrze się zastanowić, zanim zaczniemy jej stosowanie w celach leczniczych – najlepiej zasięgnąć porady swojego lekarza prowadzącego i dietetyka, który pomoże dobrać plan żywieniowy pod względem indywidualnych potrzeb.

Czy warto testować dietę Dąbrowskiej?

Szybki spadek wagi ciała może spowodować wiele problemów zdrowotnych. Zdecydowanie lepiej zaufać specjalistom i przejść na zdrową dietę, która pozwoli chudnąć w wolniejszym tempie i bez efektu jojo oraz zagrożenia dla zdrowia, które związane jest z wyjątkowo restrykcyjnym sposobem odżywiania.

Podsumowując, dieta Dąbrowskiej to jeden z wielu postów, które mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Warto wziąć to pod uwagę, zanim zdecydujemy się na szybką kurację odchudzającą, która ma zapewnić spektakularne efekty. Warto również wziąć pod uwagę ewentualne konsekwencje stosowania diety Dąbrowskiej, które nie ograniczają się jedynie do odczuwania dolegliwości związanych ze zbyt niską kalorycznością codziennego menu. Po krótkotrwałej „euforii” organizmu odczujemy spadek formy, zaczniemy cierpieć z powodu zmęczenia, bólu głowy, mdłości, a także bólu brzucha.

Nagłe przejście na dietę warzywną może również spowodować problemy gastryczne, które na pewno nie poprawią naszego samopoczucia. Jedną z częściej zachwalanych zalet diety Dąbrowskiej jest poprawa jakości snu, jednak zdrowy, spokojny sen przy dużym deficycie kalorycznym jest niemożliwy.

Trzeba pamiętać, że ludzki organizm w czasie snu może spalić nawet 400-600 kcal. Dzienny jadłospis diety Dąbrowskiej nie zapewnia odpowiedniej ilości kalorii do normalnego funkcjonowania – nie jest w stanie nawet pokryć zapotrzebowania kalorycznego, które związane jest ze spoczynkową przemianą materii.

