Wypij ten napój przed snem. Ułatwia zasypianie i daje też inne korzyści dla zdrowia

Herbata z rumianku to naturalny środek ułatwiający zasypianie. Działa uspokajająco, pomaga rozluźnić mięśnie oraz zmniejsza niepokój. Jak wskazują badania amerykańskich naukowców z University of Pennsylvania, wypicie przed snem naparu z rumianku nie tylko ułatwia zasypianie, ale poprawia również jakość i długość snu.

Dzieje się tak za sprawą zawartej w rumianku apigeniny. Jest to związek organiczny pochodzenia roślinnego, zaliczany do flawonoidów, który stymuluje proces tworzenia się nowych komórek nerwowych o działaniu wyciszającym i uspokajającym. Na działanie herbaty z rumianku trzeba poczekać ok. 30 minut. Warto więc wypić ciepły napój, zanim położymy się do łóżka.

Jak jeszcze działa rumianek?

Napar z rumianku wspomaga odchudzanie

Rumianek działa nie tylko nasennie, ale też przyspiesza metabolizm. Zapobiega skokom poziomu cukru we krwi. Zalecany jest więc osobom, które są na dietach odchudzających.

Rumianek w walce z zapaleniem gardła

Rumianek ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Dlatego picie naparu z rumianku lub płukanie nim gardła łagodzi dolegliwości bólowe towarzyszące infekcji.

Rumianek wspiera pracę nerek

Herbatka z rumianku wykazuje działanie moczopędne. Wspiera więc pracę nerek i może pomóc w wydaleniu w naturalny sposób kamieni nerkowych. Picie naparu zalecane jest również przy infekcjach układu moczowego, gdyż ma działanie antybakteryjne.

Jak przygotować napar z rumianku?

Przygotowanie naparu z rumianku jest proste. Można kupić zioła w saszetkach lub użyć do sporządzenia herbaty suszonych ziół. W przypadku gdy korzystamy z gotowej saszetki, należy włożyć ją do szklanki i zalać wrzątkiem. Podobnie postępujemy, gdy używamy suszonych ziół. Jedną łyżeczkę suszu zalewamy szklanką wrzątku i czekamy, aż się zaparzy (3-5 minut). Uzyskany napar można przecedzić.

Kto nie powinien pić herbatki z rumianku?

Herbata z rumianku jest naturalnym naparem i nie powoduje żadnych negatywnych skutków dla organizmu. Przeciwwskazaniem do stosowania tego naparu jest alergia na rumianek. Wiadomo również, że rumianek może wchodzić w reakcję z niektórymi lekami na serce oraz nowotwory. Dlatego osoby, które leczą się na te choroby, powinny skonsultować się z lekarzem, zanim sięgną po rumiankową herbatę.

