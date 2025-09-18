W Biedronce masło za mniej niż 5 zł i mleko gratis. Zobacz inne hity cenowe z nowej gazetki

Większość z nas zakupy spożywcze robi w dużych supermarketach, ponieważ ceny są tam znacznie niższe niż w sklepach osiedlowych. Najpopularniejszym supermarketem jest Biedronka, gdzie dodatkowo często pojawiają się różnego rodzaju promocje na artykuły spożywcze. W ten sposób można realnie zmniejszyć swoje wydatki. Warunkiem jest jednak posiadanie karty lojalnościowej lub aplikacji „Moja Biedronka”. Dzięki temu skorzystasz z wielu atrakcyjnych rabatów.

Tanie masło w Biedronce

Masło ekstra „Łaciate” od czwartku do soboty (18–20 września) kupisz w ramach promocji „dwa plus dwa gratis”. Cena regularna tego produktu to 9 zł 49 gr, natomiast przez najbliższe dni, przy zakupie czterech sztuk, za jedną kostkę masła zapłacisz jedynie 4 zł 75 gr. Obowiązuje jednak limit dzienny – cztery opakowania na kartę Moja Biedronka.

Śmiało możesz zrobić większe zapasy masła, ponieważ doskonale nadaje się do zamrażania. Wtedy możesz rozmrozić je na przykład przed świętami Bożego Narodzenia, gdy będziesz potrzebować dużej ilości tego tłuszczu do świątecznych wypieków.

Co jeszcze warto kupić w Biedronce?

Gdy wybierzesz się na zakupy do Biedronki, to koniecznie kup zapas mleka UHT 3,2% marki „Łowickie” (1 litr). Obowiązuje promocja „3 plus 3 gratis”. Oznacza to, że kupując trzy kartony, kolejne trzy otrzymasz całkowicie za darmo. Cena za jedno opakowanie przy zakupie sześciu wynosi jedynie 1 zł 89 gr (cena regularna to 3 zł 79 gr). Limit dzienny to 12 opakowań na kartę Moja Biedronka. Pamiętaj, że takie mleko, dopóki nie jest rozpakowane, może być przechowywane w temperaturze pokojowej naprawdę przez długi czas.

Do koszyka opłaca ci się włożyć także jaja z chowu ściółkowego „Moja kurka”. Drugi, tańszy produkt kupisz o 40 procent taniej. Różne opakowania jajek można ze sobą dowolnie mieszać. Powyższe promocje trwają od najbliższego czwartku do soboty.

