Myślisz, że kupujesz zdrowe kakao? Bosacka ujawnia szokującą prawdę o popularnym napoju Polaków

Kakao jest jednym z najbardziej wartościowych artykułów spożywczych. Nie można jednak powiedzieć tego o wszystkich produktach dostępnych w sklepach. Niektóre mogą wywierać negatywny wpływ na organizm. Zwróciła na to uwagę Katarzyna Bosacka. Dziennikarka niedawno „prześwietliła” jeden z popularnych napojów, a swoimi wnioskami podzieliła się w sieci. Jej spostrzeżenia mogą okazać się szokiem dla wielu osób.

To najgorsze „kakao” na rynku

Katarzyna Bosacka przyjrzała się bliżej produktowi marki Puchatek. Wiele osób wychodzi z założenia, że to zdrowe i wartościowe kakao. Nie bez powodu. Na opakowaniu można znaleźć informacje, że wskazany artykuł spożywczy został wzbogacony o witaminy i składniki mineralne, takie jak na przykład cynk, magnez, niacyna, kwas foliowy, ryboflawina, witamina E czy witamina C. Wydawać by się więc mogło, że to towar godny polecenia. Nic bardziej mylnego.

Fakt, te witaminy są dodane – ale nie przykryją tego, że aż 80 procent składu to cukier, a tylko 20% to kakao. A przecież kakao samo w sobie jest zdrowe [...] ale to prawdziwe – 100 procent – a nie taki »napój kakaowy«, który jest bardziej cukrowym ulepkiem niż kakao. Dla porównania – to tak, jakby do każdej szklanki mleka wsypać 3–4 łyżeczki cukru. Zastanawiam się, po co kupować coś takiego – grzmi dziennikarka.

Należy podkreślić, że opisywany wyrób jest reklamowany jako dobry dla dzieci. Co więcej, producent zaleca, by spożywać go codziennie. Tymczasem nadmiar cukru w diecie ma bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Osłabia odporność i zwiększa ryzyko wystąpienia wielu schorzeń, między innymi cukrzycy, otyłości czy miażdżycy. Dlatego nie warto kupować napojów kakaowych typu instant.

Zamiast tego wystarczy zwykłe kakao plus odrobina naturalnego miodu albo zblendowane daktyle – i mamy pyszny, wartościowy napój bez ton cukru – radzi Katarzyna Bosacka.

Uważaj na to kakao

Niezbyt dobrym wyborem jest również kakao alkalizowane. Taki produkt zostaje poddany obróbce chemicznej (zazwyczaj z użyciem węglanu potasu). Dzięki niej zyskuje ciemnobrązową barwę, a także lepszą rozpuszczalność i łagodniejszy smak. Staje się mniej cierpkie i kwaśne. Jednocześnie traci nawet 98 procent przeciwutleniaczy. A to właśnie tym związkom w dużej mierze kakao zawdzięcza swoje prozdrowotne właściwości.

