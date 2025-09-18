Chcesz schudnąć, ale kochasz słodycze? Dietetyczka wskazuje 10 batonów o małej liczbie kalorii

Masz ochotę na coś słodkiego, ale obawiasz się, że twoje wysiłki włożone w proces odchudzania pójdą na marne? Wcale nie musi tak być. Wystarczy tylko uważnie wybierać słodkie przekąski, zwracając uwagę na ich kaloryczność oraz zawartość tłuszczu. Dietetyczka Marta Wysogląd opublikowała na swoim Instagramie wpis, w którym wyjaśniła, po jakie batony można sięgać na redukcji.

Jakie batony można jeść na diecie?

Żadne tego rodzaju słodycze nie są wskazane podczas odchudzania. Dietetyczka wyodrębniła jednak kilka batonów, które ona sama poleca podczas diety. Ich największą zaletą jest to, że są małe – a więc nie dostarczą wielu kalorii, a zaspokoją chęć na słodkie. Specjalistka przygotowała zestawienie 10 batonów, które od czasu do czasu możesz jeść podczas odchudzania. Pamiętaj jednak, że to tylko doraźne rozwiązanie, jeżeli nie możesz oprzeć się pokusie sięgnięcia po „coś słodkiego”. W zestawieniu podana jest kaloryczność całego batona. Pierwszy z nich to Choco Wafer marki Milka, który zawiera 162 kcal. Kolejny to Knoppers – 137 kcal. Możesz sięgnąć też po Kinder Pingui – dostarcza 135 kcal, Kinder Country – 132 kcal oraz Kinder Mleczną Kanapkę, która ma jedynie 118 kcal.

Ekspertka od zdrowego odżywiania wymienia również batony Nesquik – 105 kcal, Chocapic – 105 kcal, a także Cini Minis – 102 kcal. Dobrym wyborem będzie też Milky Way – 100 kcal. Do koszyka podczas zakupów możez włożyć również baton Duplo, który ma 99 kcal.

Pamiętaj jednak, że kaloryczność jest tylko jednym z aspektów zdrowej diety. Kupując słodycze, zwracaj też uwagę na to, by zawierały one jak najmniej cukru i tłuszczy nasyconych. Tego rodzaju słodkości nie powinny być także stałym elementem naszego jadłospisu, sięgaj po nie tylko sporadycznie i zachowaj umiar w ich jedzeniu.

Czym zastąpić słodycze podczas odchudzania?

W trakcie walki z nadprogramowymi kilogramami, aby zmniejszyć ilość słodkości w diecie, możesz sięgać po zdrowe alternatywy. Warto wybierać owoce – najlepiej świeże. Są bogate w błonnik, witaminy i minerały. Dobrym wyborem są również suszone owoce, jednak pamiętaj, że są dość kaloryczne, dlatego należy je spożywać z umiarem.

Jako przekąska dobrze sprawdzą się też orzechy, pestki czy rodzynki. Możesz również przygotować chipsy warzywne lub owocowe. Ciekawym pomysłem jako deser jest pieczone jabłko z cynamonem, które smakuje naprawdę obłędnie. Dobrym zamiennikiem tradycyjnych lodów będą domowe lody z banana i jogurtu naturalnego. Zamiast klasycznych ciastek pełnych cukru, warto upiec ciasteczka owsiane, które są znacznie zdrowsze. Spróbuj zrobić też puszysty fit deser, który smakuje naprawdę genialnie.

