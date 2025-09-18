Polacy omijają je w sklepach. To błąd, bo te pomidory są najzdrowsze. Sprawdź dlaczego

Pomidory wykorzystujemy w kuchni na wiele różnych sposobów – jako składnik zup, sosów i sałatek, a także dodatek do kanapek. Większość osób sięga jednak zawsze po te same, klasyczne odmiany – czerwone, soczyste i dobrze znane. Tymczasem warto włączyć do jadłospisu również inne. Badacze zwracają szczególną uwagę na jedną z nich. Wyróżnia się nie tylko ciekawym smakiem. Pomidory tej odmiany mają też znacznie więcej cennych właściwości niż ich „kuzyni”.

Niedoceniana odmiana pomidorów

Polacy rzadko sięgają po brązowe pomidory. Do tej kategorii zaliczamy takie odmiany jak na przykład kumato. Mają ciemną, grubą i twardą skórkę, której kolor przywodzi na myśl gorzką czekoladę. Dlatego często bywają nazywane czekoladowymi. Cechuje je również intensywny aromat oraz bogaty, słodko-kwaśny smak. Są niezwykle soczyste. Znajdują takie samo zastosowanie jak klasyczne czerwone pomidory. Można je jeść na surowo albo po obróbce termicznej. Pasują do wielu różnych potraw i przekąsek. Warto robić nich nie tylko sałatki, sosy czy przeciery, ale również przetwory na zimę.

Dlaczego czekoladowe pomidory są lepsze od innych?

Brązowe pomidory są smaczniejsze niż inne odmiany. Na ich korzyść przemawiają jednak nie tylko walory smakowe, ale przede wszystkim wartości odżywcze. Zawierają duże ilości antocyjanów. To właśnie im zawdzięczają głęboką, ciemną barwę. Związki te pełnią wiele ważnych funkcji w organizmie. Odpowiadają między innymi za neutralizowanie wolnych rodników, spowalnianie procesów starzenia i ochronę komórek przed uszkodzeniem. Redukują też poziom „złego cholesterolu” i stabilizują stężenie glukozy we krwi. W rezultacie pośrednio zmniejszają ryzyko wielu groźnych schorzeń, na przykład miażdżycy, udaru mózgu czy zawału serca. Przeprowadzone badania dowodzą, że mogą odegrać również bardzo istotną rolę w profilaktyce chorób nowotworowych. O przewadze brązowych pomidorów nad innymi wspomniała również w jednym ze swoich artykułów dr inż. Agnieszka Stępowska z Zakładu Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach:

Brązowe owoce mają najwięcej likopenu i mało beta-karotenu, długo utrzymujący się w miękiszu chlorofil (gen „gf”) i przezroczystą lub żółtawą skórkę. Ta dziwaczna kombinacja daje brunatno-czerwoną barwę, określaną czasem jako purpurowa lub czarna (Black Russian, Black Crim, Black Cerry, Brazilian Beauty). Takie pomidory zaliczane są do najsmaczniejszych, wręcz deserowych owoców, o bardzo dobrze zbilansowanym słodko-kwaśnym smaku – zauważyła ekspertka.

Warto podkreślić, że likopen jest uznawany za jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy. Pamiętaj przy tym o jeszcze jednej istotnej kwestii – obróbka termiczna zwiększa jego przyswajalność. Jeśli chcesz w pełni wykorzystać prozdrowotny potencjał tego cennego związku, wprowadź do jadłospisu przetwory z czekoladowych pomidorów.

