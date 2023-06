Te 3 produkty działają antynowotworowo. Włącz je do diety w ramach profilaktyki

O długości życia czynniki genetyczne decydują jedynie w 20 procentach, a aż w 80 proc. dieta, styl życia i wpływ środowiska. Badania wskazują, że spożywając regularnie niektóre warzywa, owoce i inne produkty można znacząco zmniejszyć ryzyko chorób nowotworowych. Dzieje się tak dzięki zawartości substancji, których działanie opiera się na neutralizowaniu nadmiaru wolnych rodników z organizmu, które są uznane za głównych winowajców rozwoju chorób cywilizacyjnych, w tym raka. Zbadano również, że niektóre związki wykazują działanie naprawcze w obrębie DNA. Przykładem są związki siarki zawarte w czosnku, które ograniczają rozrost nieprawidłowych komórek w organizmie, hamując rozrost nowotworu.

W diecie antynowotworowej nie powinno zabraknąć czosnku

Czosnek jest warzywem stosowanym w medycynie naturalnej od tysięcy lat ze względu na silne właściwości bakteriobójcze i antywirusowe. Najnowsze badania potwierdzają również przeciwnowotworowe działanie czosnku oparte na zawartości organicznych związków siarkowych. Eksperymenty na zwierzętach wykazały, że dieta bogata w czosnek wiąże się z niższą zachorowalnością na nowotwory zlokalizowane w układzie pokarmowym.

Substancje zawarte w czosnku, takie jak DAS (siarczek diallilu) oraz DADS (di siarczek diallilu) doprowadzają do śmierci komórek rakowych jelita grubego. Czosnek zawiera również argininę, która ma działanie przeciwutleniające. Z tych powodów warto więc włączyć czosnek do codziennego jadłospisu i dodawać do potraw. Wystarczy 1-2 ząbki dziennie. Podobne właściwości wykazują również: szczypiorek, szalotka, por, cebula, które także należy spożywać regularnie.

Czarne i czerwone winogrona wykazują silne działanie antynowotworowe

Na podstawie badań ustalono, że w diecie antynowotworowej nie powinno zabraknąć ciemnych winogron, zwłaszcza odmiany Pinoit Noir, która zawiera związek o nazwie resweratrol. Jest to flawonoid o silnym potencjale przeciwnowotworowym. Ma on zdolność blokowania rozwoju nowotworu oraz tworzenia mutacji w komórce. Wykazano również, że resweratrol może być przydatny w terapii nowotworów, ponieważ zwiększa skuteczność chemioterapii. Inne owoce, które zawierają resweratrol to: żurawina, morwa, czernica, borówka, czarna porzeczka, truskawki czy maliny, jabłka a także orzeszki ziemne.

Pomidory zawierają działający antyrakowo likopen

W pomidorach i jego przetworach występuje związek o nazwie likopen. Jest to karotenoid, który wykazuje silne działanie antyoksydacyjne. Zwalcza wolne rodniki, które przyczyniają się do rozwoju raka. Badania wskazują, że spożycie produktów bogatych w likopen może obniżyć ryzyko wystąpienia raka prostaty o 35 proc., a jego złośliwych form aż do 53 proc. Istnieje również zależność pomiędzy niskim stężeniem likopenu we krwi a większym ryzykiem wystąpienia nowotworu trzustki oraz piersi. Zadbaj więc o to, żeby w codziennym jadłospisie nie zabrakło pomidorów i przetworów pomidorowych, np. z soku pomidorowego, przecieru czy koncentratu.

