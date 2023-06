Czy można jeść zakalec? Odpowiedź dla niektórych będzie sporym zaskoczeniem

Po wyjęciu placka z piekarnika możemy czuć rozczarowanie. Choć powinien wyjść puszysty i apetyczny, to zamiast tego jego kawałki są twarde i niedopieczone, a do tego wilgotne oraz zbrylone. Zakalec jest zmorą każdego, kto uwielbia piec, zdarza się nawet najlepszym gospodyniom. Co więcej, może on powstać w każdym rodzaju wypieku. Wiele osób zastanawia się, czy taki zakalec można zjeść. A może należy się tego wystrzegać?

Czy można jeść zakalec?

Gdy nie uda nam się ciasto i pojawi się w nim zakalec, nie zawsze wiemy, co zrobić z takim niefartownym wypiekiem. Czy można go zjeść? Choć część osób pewnie bez zastanowienia pozbywa się placka z zakalcem, to okazuje się, że wcale nie musi on lądować w koszu. Jeśli smakuje wam takie ciasto – możecie je jeść, ponieważ nie jest ono szkodliwe. Należy to jednak robić w małych ilościach, bo zakalec może być ciężkostrawny, a w konsekwencji powodować:



uczucie ciężkości,

wzdęcia,

ból brzucha.

Po takie niedopieczone ciasto, w którym jest zakalec, nie powinny jednak sięgać osoby borykające się z problemami układu pokarmowego. Skutkiem jego zjedzenia może być zaostrzenie objawów danej choroby.

Jakie mogą być przyczyny powstawania zakalca?

Zakalec w cieście może powstać z różnych powodów. Oto najczęstsze przyczyny:



Zbyt długie mieszanie składników – należy to robić tylko do momentu połączenia się wszystkich produktów, nie dłużej.

– należy to robić tylko do momentu połączenia się wszystkich produktów, nie dłużej. Zbyt krótki czas pieczenia – trzymajcie się tego, który jest podany w przepisie na dane ciasto. Przed wyciągnięciem warto zastosować metodę „suchego patyczka”. Należy jednak pamiętać o tym, że poszczególne piekarniki różnią się od siebie, dlatego długość pieczenia w niektórych sytuacjach może być orientacyjna. Należy wtedy kontrolować czas i zdać się na swoje doświadczenie.

– trzymajcie się tego, który jest podany w przepisie na dane ciasto. Przed wyciągnięciem warto zastosować metodę „suchego patyczka”. Należy jednak pamiętać o tym, że poszczególne piekarniki różnią się od siebie, dlatego długość pieczenia w niektórych sytuacjach może być orientacyjna. Należy wtedy kontrolować czas i zdać się na swoje doświadczenie. Otwieranie drzwi piekarnika – robienie tego podczas pieczenia jest naprawdę dużym błędem, ponieważ dochodzi wtedy do gwałtownej zmiany temperatury.

– robienie tego podczas pieczenia jest naprawdę dużym błędem, ponieważ dochodzi wtedy do gwałtownej zmiany temperatury. Mieszanie ciasta w różne strony – warto wiedzieć, w którą stronę mieszać ciasto, żeby nie było zakalca. Przede wszystkim powinno się je ucierać w jedną stronę – w tej kwestii nasze babcie, które zawsze o tym przypominały, miały rację.

– warto wiedzieć, w którą stronę mieszać ciasto, żeby nie było zakalca. Przede wszystkim powinno się je ucierać w jedną stronę – w tej kwestii nasze babcie, które zawsze o tym przypominały, miały rację. Stosowanie niewłaściwych zamienników – na przykład masła lepiej jest nie zamieniać na margarynę. Dobrze też jest się trzymać konkretnych typów mąki podanych w przepisie.

Co zrobić, żeby uniknąć zakalca?

Jak uniknąć zakalca w cieście? Jest kilka ważnych zasad, których należy przestrzegać podczas robienia ciasta. Jedna z nich mówi, że składniki, które się ze sobą łączy powinny osiągnąć temperaturę pokojową. Wtedy będziemy mieć pewność, że upieką się one w tym samym czasie. Należy też zwrócić uwagę, by masło z cukrem było porządnie utarte. Dobrze jest również wybierać masło najlepszej jakości. Istotna jest też ilość i kolejność dodawania poszczególnych składników – róbcie to zgodnie z przepisem. Jeśli nie będziecie trzymać się zaleconych proporcji – ciasto może wyjść zbyt ciężkie, a przez to nie będzie mogło wyrosnąć. Pamiętajcie również, by ciasto zawsze wkładać do nagrzanego wcześniej piekarnika. Jeśli dodajecie do wypieku owoce z zalewy – koniecznie musicie je wcześniej porządnie odsączyć, ponieważ inaczej ciasto może nie wyrosnąć.

Czytaj też:

Szybkie ciasto jogurtowe z truskawkami. Sprawdzony przepisCzytaj też:

Nie musisz rezygnować z ciasta, jeśli zdrowo się odżywiasz. Wypróbuj przepis na brownie z fasoli