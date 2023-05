Nie musisz rezygnować z ciasta, jeśli zdrowo się odżywiasz. Wypróbuj przepis na brownie z fasoli

Na początku zmiany stylu życia na zdrowszy, wielbiciele słodyczy mogą mieć problem z rezygnacją z ciast. Okazuje się, że nie trzeba zmieniać swoich przyzwyczajeń. „Wystarczy, że zastąpimy pewne produkty innymi, zdrowszymi, mniej kalorycznymi” – tłumaczy dietetyczka Agnieszka Jeżewska. Dowiedz się, jakimi.

Czym zastąpić cukier w cieście?

Cukier, zwłaszcza w nadmiarze nie jest korzystny dla zdrowia i nie jest zalecany osobom, które dbają o linię. Spożywanie tego produktu prowadzi do wahań poziomu glukozy we krwi, a co za tym idzie nagłych spadków energii, które powodują uczucie senności, zaburzenia koncentracji i napady głód. Jak doradza dietetyczka, cukier, który używamy do wypieków, korzystnie jest zastąpić np. ksylitolem, uzyskiwanym głównie z drzewa brzozy. Smakuje podobnie jak biały cukier, ale ma około 40 proc. mniej kalorii (w 100 g zawiera 240 kcal) i 14-krotnie niższy indeks glikemiczny (IG 8), dlatego polecany jest również osobom chorym na cukrzycę. Naturalnym słodzikiem, polecanym osobom na diecie oraz diabetykom jest też stewia. Nie zawiera kalorii, a jej indeks glikemiczny (IG) jest równy zeru.

„ Wiele domowych deserów można także zrobić na bazie daktyli czy słodkiego, dojrzałego banana” – wskazuje dietetyczka.

Inne zdrowe zamienniki, które można użyć do ciasta

Wiele osób ma problemy z nietolerancją zawartego w mące pszennej glutenu. Ale nie tylko z tego powodu warto w ciastach zastąpić mąkę pszenną. Zdaniem ekspertki, zdrowsze i bardziej wartościowe są np. mąka owsiana, gryczaną, kokosowa, czy orkiszowa. Z powodzeniem można przygotować z nich ciasto.

Ciasta możemy też robić na bazie składników, których absolutnie nie kojarzymy z wypiekami, takie jak np. pomidory z puszki, cukinia, kasza jaglana czy fasola.

Tłuszcz roślinny, czy tłuszcze pochodzenia zwierzęcego stosowane w ciastach możemy natomiast zastąpić napojami roślinnymi, jak np. mleko kokosowe czy migdałowe. Warto zadbać o dodanie do fit deserów również takich produktów jak orzechy, świeże owoce, nasiona chia czy siemię lniane.

Wypróbuj przepis na brownie z fasoli

Przepis: Fasolowe brownie Zdrowe ciasto Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 8 Składniki 2 puszki czerwonej fasoli (1 puszka = 400 g),

4 jaja,

2 dojrzałe banany,

3 łyżki gorzkiego kakao,

3/4 szklanki ksylitolu,

półtorej łyżeczki sody lub proszku do pieczenia,

3 łyżki oleju (np. rzepakowego)

Polewa:

gorzka czekolada,

1/4 szklanki mleka/ napoju roślinnego,

dwie łyżki kakao,

ksylitol według gustu Sposób przygotowania Rozgrzej piekarnik do 180 stopniFasolę należy dokładnie opłukać i przełożyć do dużej miski. Dodać do niej jaja, olej, rozgniecione widelcem banany, kakao, sodę i ksylitol. Dokładnie miksować nawet 10 minut (jeśli masa nie będzie dostatecznie roztarta, może się kruszyć po upieczeniu). Przelej ciasto do formyGotową już masę przelewamy do dwóch foremek (keksówek) i umieszczamy w piekarniku na 40 – 60 minut (po wyciągnięciu z piekarnika ciasto z fasoli może być trochę płynne, gdy się ochłodzi konsystencja się poprawia). Przygotuj polewęPod koniec pieczenia na patelni przygotowujemy polewę, rozpuszczając czekoladę i mieszając ją z kakao i mlekiem. Polej ciasto polewą i schłodźUpieczone ciasto polewamy polewą. Najlepiej smakuje po przestaniu kilku godzin w lodówce. Gotowe brownie z fasoli jest bardzo mięciutkie, puszyste, nie kruszy się i ma mocno czekoladowy smak.

Czytaj też:

Mleko jest zdrowe, ale niektórzy powinni go unikać. Dowiedz się, przy jakich chorobach nie pić mlekaCzytaj też:

Zwalcza zaparcia i objawy zespołu jelita drażliwego. Włącz tę kaszę do swojego jadłospisu