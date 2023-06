Szybkie ciasto jogurtowe z truskawkami. Sprawdzony przepis

Ciasto jogurtowe to jedno z najłatwiejszych do zrobienia ciast. To ciasto z typu: zawsze się udaje. Do ciasta jogurtowego można dodać ulubione sezonowe owoce (np. jagody, wiśnie, rabarbar czy śliwki), ale teraz oczywiście polecamy truskawki.

Jak zrobić ciasto jogurtowe?

Ważnym elementem jest ubicie całych jaj z cukrem. Na tę czynność warto poświęcić ok. 5 minut. Nie trzeba tego robić ręcznie – najlepiej wykorzystać mikser lub blender z końcówką do ubijania. Masa powinna być jasna, puszysta, a cukier się rozpuścić (najlepiej wykorzystać drobny cukier do wypieków, ale zwykły kryształ też może być). Resztę składników dodaje się do masy jajecznej i krótko miesza. To wszystko!

W przepisie można zastąpić olej roztopionym masłem (ważne, aby nie było gorące). Wszystkie składniki (także jajka) powinny być w temperaturze pokojowej. Ciasto piecze się ok. 40 minut – lub do suchego patyczka. Ze zrobieniem ciasta jogurtowego powinien poradzić sobie każdy. To dobry pomysł na wspólne pieczenie z dziećmi.

Jak podawać ciasto jogurtowe?

Najprostsze rozwiązania są tu najlepsze, dlatego my proponujemy gotowe ciasto posypać cukrem pudrem i ewentualnie udekorować listkami melisy lub mięty. Ciasto można podawać również w towarzystwie świeżych truskawek, bitej śmietany czy lodów. Doskonale smakuje z kawą, a jeśli kochasz truskawki, podaj je w towarzystwie truskawkowego kompotu. Takie ciasto idealnie sprawdzi się na letnich przyjęciach, ale można je też zabrać na wycieczkę za miasto czy jako słodką przekąskę w podróż.

Przepis: Ciasto jogurtowe z truskawkami Proste ciasto z owocami. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 12 Składniki 3 jajka

3/4 szklanki cukru

łyżeczka ekstraktu z wanilii lub cukier waniliowy

2 szklanki mąki pszennej

łyżeczka proszku do pieczenia

łyżeczka sody oczyszczonej

duże opakowanie jogurtu naturalnego (ok. 330-350 g)

1/2 szklanki oleju

300 g truskawek

cukier puder do posypania ciasta Sposób przygotowania Ubij jajkaCałe jajka ubij z cukrem na jasną i puszystą masę (najlepiej wykorzystać do tego mikser). Dodaj ekstrakt waniliowy. Wymieszaj wszystkie składnikiMąkę wymieszaj z proszkiem i sodą. Dodaj do masy jajecznej razem z olejem i jogurtem. Wymieszaj krótko (aż do połączenia składników). Upiecz ciastoTruskawki umyj i pokrój na połówki lub ćwiartki. Ciasto wyłóż na blachę wyściełaną papierem do pieczenia. Na wierzchu ułóż truskawki. Piecz ok. 40 minut w temperaturze 180 stopni. Podawaj posypane cukrem pudrem.

Czytaj też:

Sprawdzony przepis na drożdżówki z rabarbarem i kruszonką. Te drożdżówki zawsze się udająCzytaj też:

Proste ciasto z rabarbarem. Sprawdzony przepis na sezonowy deser