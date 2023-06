Kiszone ogórki to jedne z najzdrowszych warzyw. Spróbuj przygotować je w domu

Chociaż sezon na kiszenie ogórków jeszcze przed nami, bo największa obfitość tych warzyw występuje w Polsce lipcu, to niektórzy już biorą się za robienie kiszonek. Są już do kupienia ogórki gruntowe, które nadają się do tego celu. Wypróbuj przepis na tę zdrową kiszonkę.