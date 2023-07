Olej z pestek dyni chroni przed chorobami prostaty. Jak i ile go jeść?

Olej z pestek dyni jest najlepszym źródłem selenu i cynku. Zawiera ich więcej niż owoce morza. Znajdziemy w nim również żelazo i magnez. Warto spożywać go regularnie, żeby zwiększyć odporność i produkcję hormonu szczęścia (serotoniny,) którego źródłem jest zawarty w oleju tryptofan. Olej stanowi też bogate źródło witamin: A, C, D, E, K oraz z grupy B. Zawiera mnóstwo karotenoidów, antyoksydantów i w dobrej proporcji kwasy omega- 3 i omego-6.

Właściwości lecznicze oleju z pestek dyni

Pestki z dyni, z których powstaje olej, mają cenione właściwości, które od dawna wykorzystywane są w medycynie ludowej (m.in. jako środek na odrobaczenie). Leczono też nimi przerost gruczołu krokowego (inaczej prostaty). Badania, przeprowadzone w 2021 roku potwierdziły, że tłoczony na zimno olej z pestek dyni ma zastosowanie w profilaktyce przerostu prostaty. Wykazały, że olej obniża ryzyko wystąpienia powszechnie występującego u mężczyzn nowotworu prostaty. Właściwości te tłuszcz ten zawdzięcza zawartym w nim fitosterolom, które mają podobne działanie do hormonów płciowych. Działanie wzmacnia również cynk. Ale to niejedyne korzyści, które przynosi spożywanie oleju z pestek dyni. Regularne spożywanie oleju z pestek dyni przeciwdziała miażdżycy, wzmacnia odporność organizmu. Ma on również właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne.

Olej z pestek dyni w kuchni

Sięgając po olej z pestek dyni, trzeba pamiętać, że można go stosować jedynie na zimno. Nie można na nim smażyć potraw, gdyż wysoka temperatura niszczy jego prozdrowotne właściwości. Ma ciemny kolor i intensywny, ciekawy smak. Jest doskonałym dodatkiem do past do pieczywa, zup, warzyw, sera. Dobrze pasuje też do sałatek ziemniaczanych, zielonych sałat i pomidorów, jako składnik dressingu. Dzięki swojemu wyjątkowemu aromatowi idealnie komponuje się z deserami – wzbogaci smak lodów czy sernika. Należy przechowywać go w chłodnym, ciemnym miejscu. Dietetycy zalecają spożywanie 2 łyżek (ok. 30 g) tego oleju dziennie.

Przepis: Pasta do chleba z olejem z pestek dyni Podstawą pasty jest ser. Smaku nadaje olej z pestek dyni. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki 250 g sera homogenizowanego

2 łyżki gęstej śmietany

2-3 łyżki oleju z pestek dyni

3-4 łyżki posiekanych pestek dyni

1 ząbek czosnku

sól z młynka

pieprz z młynka Sposób przygotowania Przygotuj skłądnikiDo miseczki przekładamy ser, dodajemy śmietanę, olej z pestek dyni, czosnek drobno posiekany lub przeciśnięty przez praskę i pestki dyni. Dopraw pastęDoprawiamy do smaku solą i pieprzem i mieszamy do połączenia składników. Schłodź pastęPasta najlepiej smakuje po schłodzeniu w lodówce. Po przygotowaniu należy wstawić ją na ok. 20 minut.

