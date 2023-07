Ser marynowany w oliwie z oliwek. Przepis na zdrową przekąskę

Przechowywanie produktów w oliwie z oliwek w celu przedłużenia ich trwałości znane jest już od czasów starożytnych. Pierwsi zaczęli stosować tę technikę Etruskowie i Grecy, skąd rozpowszechniła się na całą Europę. Dzisiaj możemy sięgnąć do tej tradycji, przygotowując ser marynowany w oliwie. Najlepszy będzie do tego ser owczy lub kozi, średnio lub mocno dojrzały. Dodatkowo możemy wzbogacić taką marynatę o ulubione zioła czy dodatki, takie jak: gałązki rozmarynu, liście laurowe czy suszone pomidory.

W przypadku tej marynaty pyszny i wartościowy jest zarówno ser, jak i oliwa, w której go zanurzamy, a którą po zjedzeniu sera warto również wykorzystać do sałatek czy do polania pieczywa. Dodatkowo pod kątem wartości odżywczych mamy możliwość skorzystania z przeciwzapalnych kwasów tłuszczowych zawartych w oliwie z oliwek, jak również cennych substancji mineralnych i witamin zawartych w owczym serze. Zrób w domu ser w oliwie z oliwek.

Przepis: Ser marynowany w oliwie Przekąska, którą możesz podać z ze świeżym pieczywem lub warzywami sezonowymi. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 2 Składniki 250 ml oliwy z oliwek dobrej jakości

200 g sera owczego

opcjonalnie ulubione dodatki- rozmaryn, liść laurowy Sposób przygotowania Przygotuj składnikiZetnij skórę z sera. Pokrój ser i włóż do szklanego słoika, najlepiej o hermetycznym zamknięciu, tak aby 1/3 słoika pozostała pusta, zostawiając w ten sposób miejsce na zalewę z oliwy. Zamarynuj w oliwie z oliwekWłóż do słoika dodatki, zalej ser doskonałą oliwą z oliwek virgin extra i schowaj do lodówki na co najmniej 2 tygodnie, aby oba produkty przeszły swoim smakiem. Jeśli chcesz dodać oliwę smakową z dodatkiem ziół czy przypraw. Podaj z kromką pieczywaDanie to może być przechowywane nawet kilka miesięcy. Nadaje się na przystawkę czy kolację np. z kromką dobrego pieczywa i świeżo krojonym pomidorem.

Właściwości zdrowotne sera w oliwie

Ten zestaw dostarcza białka i wapnia, które wzmacniają nasze mięśnie i układ kostny. Przekąska ta jest doskonałym źródłem fosforu, który pomaga utrzymać zdrowe kości i zęby, a także dobrze wpływa na stan skóry. Fosfor wspomaga również pracę mózgu i zwiększa naszą odporność fizyczną. Ser w oliwie zawiera również jod, rzadki pierwiastek, który wspomaga prawidłowe funkcjonowanie tarczycy i wpływa na dobry wygląd włosów, skóry i paznokci. Danie to również jest dobrym źródłem rozpuszczalnych w tłuszczach witamin takich jak witamina D, która szczególnie w połączeniu z wapniem i fosforem jest cenna dla naszych kości, oraz witaminy A, ważnej dla wzroku i skóry.

