Słodkie napoje a rak wątroby. Piją je prawie wszyscy, nie wiedząc, czym to grozi

Choć większość z nas ma świadomość, że przetworzone produkty – zwłaszcza te zawierające duże ilości cukru – szkodzą zdrowiu, to rocznie każdy statystyczny Polak spożywa aż 40 kg cukru. Nie chodzi wyłącznie o słodycze (cukierki, ciasta czy ciasteczka), ale również o pieczywo czy inne gotowe produkty, które są dodatkowo dosładzane. Bardzo złym nawykiem żywieniowym jest również picie słodkich napojów – zwiększają one prawdopodobieństwo wystąpienia chorób serca i destrukcyjnie działają na wątrobę. Potwierdzają to badania naukowe.

Słodkie napoje pod lupą naukowców

Na łamach magazynu medycznego „JAMA”, wydawanego przez Amerykańskie Towarzystwo Medyczne, opublikowano wyniki ciekawej analizy. Raport przygotował zespół naukowców, m.in. doktor Longgang Zhao z Brigham and Women's Hospital w Bostonie. Zespół przez kilka lat obserwował grupę prawie 100 tys. kobiet po menopauzie, w wieku od 50 do 79 lat. Były one pacjentkami 40 ośrodków klinicznych w Stanach Zjednoczonych. Naukowcy badali zależność pomiędzy piciem słodkich napojów a ryzykiem wystąpienia raka wątroby oraz innych chorób tego narządu.

Kobiety były obserwowane przez 3 lata. Ich zadaniem było codzienne wykazywanie w kwestionariuszu, jak często piją słodkie napoje bezalkoholowe i napoje owocowe, sztucznie słodzone (z wyłączeniem soków). Wyniki analizy mówią jasno, że nadmierne spożywanie płynów zawierających cukier jest bardzo szkodliwe.

Picie słodkich napojów a zdrowie wątroby

Wyniki badania na swoim facebookowym profilu skomentował lekarz Bartosz Fiałek. Odwołując się do artykułu opublikowanego na łamach czasopisma "JAMA", napisał, że u osób regularnie spożywających napoje słodzone cukrem odnotowano aż o 85 procent wyższe ryzyko rozwoju raka wątroby niż u osób, które spożywały miesięcznie trzy lub mniej porcji napojów słodzonych cukrem.Taka informacja powinna zniechęcić do sięgania po oranżadę czy smakowe wody. Tym bardziej, że – jak wynika z przeprowadzonej analizy – systematyczne picie takich płynów aż o 68 procent zwiększa ryzyko zgonu z powodu przewlekłych chorób wątroby w porównaniu do osób, które po słodkie napoje sięgają trzy razy w miesiącu lub rzadziej.

Z przeprowadzonej analizy wynika również, że u wielu pacjentek, których dieta uwzględniała słodkie napoje, odnotowano zachorowania na poważne choroby, w tym na marskość wątroby, niealkoholowe stłuszczenie tego narządu i jego przewlekłe zapalenie.

Kto jeszcze nadużywa słodkich napojów?

Wprawdzie badanie objęło wyłącznie dojrzałe pacjentki, ale być może zostanie rozszerzone o kolejne grupy. Tym bardziej że każdego dnia 65 procent dorosłych w USA spożywa napoje słodzone cukrem. W Polsce wcale nie jest lepiej. Według badań Eurostatu, codziennie po bezalkoholowe słodzone napoje sięga 9 procent Polaków powyżej 15 roku życia, ponad 20 procent pije je od jednego do nawet 3 razy w tygodniu, a 10 procent – od czterech do sześciu razy. Napojów z dodatkiem cukru nadużywają też dzieci, które chętnie piją wody smakowe, kolorowe soczki czy hit wakacji – slushy.

