Jak zamrozić szpinak? Co zrobić, żeby zachował kolor

Szpinak to nie tylko jedno z najzdrowszych, ale i najpopularniejszych zielonych warzyw liściastych na świecie. Jest bogatym źródłem minerałów, witamin i składników odżywczych. Warto wymienić choćby żelazo, zapobiegające wystąpieniu anemii, oraz cenne dla organizmu witaminy A, C, K1. Zawiera również silne przeciwutleniacze, w tym luteinę, zeaksantynę i kwercetynę, które zwalczają wolne rodniki i zapobiegają wystąpieniu wielu groźnych chorób, w tym nowotworów. Szpinak jest ponadto niskokaloryczny, 100 gramów szpinaku zawiera tylko 23 kalorie. Wspiera więc odchudzanie, a jego spożycie zalecane jest w wielu dietach. Można jeść go na surowo, gotować i dusić. Stanowi samodzielną przekąskę lub dodatek do sałatek, mięs czy koktajli.

Jak zamrozić szpinak, by zachował kolor, jędrność i smak?

Do zamrożenia nadają się najlepiej młode liście szpinaku, bez uszkodzeń i przebarwień. Przed zamrożeniem należy je umyć, a potem dokładnie wysuszyć. Można zrobić to z pomocą suszarki do sałaty lub używając papierowego ręcznika. Ważne, żeby woda nie została na listkach, bo stracą jędrność po rozmrożeniu. Tajemnica tego, żeby szpinak nie stracił po zamrożeniu koloru, tkwi w zblanszowaniu warzywa. W tym celu zanurzamy liście na kilkanaście sekund we wrzątku, a po wyjęciu przekładamy je do zimnej wody, najlepiej z dodatkiem lodu. Zahartowany szpinak odkładamy do całkowitego wystygnięcia i ponownie osuszamy.

Jak przechowywać mrożony szpinak?

Mrożony szpinak najlepiej przechowywać w plastikowym, zamykanym pojemniku lub w tzw. woreczkach strunowych z zamknięciem. Jeśli decydujemy się na ten drugi sposób, trzeba uważać, żeby na wierzch woreczka nie położyć innego produktu, gdyż liście mogą się pokruszyć.

Szpinak, podobnie jak inne warzywa można mrozić nawet przez 12 miesięcy. Trzeba jednak pamiętać, że rozmrożone liście nie nadają się już do ponownego mrożenia.

Jak rozmrażać szpinak?

Jeżeli zamierzacie liście szpinaku dodać do sałatki, położyć na kanapki lub spożywać na surowo, najlepiej rozmrozić je w lodówce. Szpinak poddany działaniu wysokiej temperatury tuż po wyjęciu z zamrażalnika, może stracić swoją jędrność. Jeżeli jednak warzywo ma być składnikiem gorącego dania, to zamrożone liście można włożyć bezpośrednio do garnka lub na patelnię.

