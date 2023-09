Rodzinny obiad? Większość Polaków zamawia to jedno danie

Rodzinny obiad albo inny wspólny posiłek to coś, co większość Polaków stara się kultywować przynajmniej raz w tygodniu. Tak wynika z nowego badania „Czy Polacy wciąż kultywują tradycję wspólnych posiłków? Fakty na temat zwyczajów żywieniowych Polaków” przeprowadzonego na zlecenie Glovo. Wspólne posiłki planuje regularnie blisko 2/3 Polaków. I niekoniecznie jest to posiłek przygotowywany w domu.

Wspólny posiłek z restauracji? Najczęściej to pizza

Co trzeci badany korzysta z możliwości zamówienia posiłku z dowozem nawet 5 razy w miesiącu. Ponad 60 proc. robi to 1-2 razy w miesiącu. Okazuje się, że przy zamówieniach do domu niekoniecznie stawiamy na tradycyjne dania. Bezsprzeczną królową jest tu pizza. Z badania wynika, że 78 proc. Polaków zamawia właśnie to danie. Na drugim miejscu, ale daleko za pizzą, plasują się hamburgery – wskazało je 30 proc.respondentów. Podium zamykają dania kuchni azjatyckiej – zamawia je 25 proc. badanych. Klasyczne dania obiadowe znajdują się dopiero na czwartym miejscu, zamawia je co piąty Polak (21 proc.).

Jak zaplanować wspólny posiłek?

Ilość korzyści, jakie płyną ze wspólnego spożywania posiłków, jest przeogromna. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Illinois wykazało bezsprzecznie, że wspólne rodzinne posiłki są kluczowe dla zdrowia fizycznego i psychicznego nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Badaniu poddano ponad 500 rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Zadano im pytania dotyczące odżywiania i planowania posiłków. Okazało się, że wspólne jedzenie ma pozytywny wpływ nie tylko na nawyki żywieniowe, ale też wzajemne relacje domowników.

Jak wprowadzić wspólne posiłki do życia swojej rodziny?

Zacznijcie od małych kroków. Zaplanujcie wspólny posiłek przynajmniej w jeden w wybrany dzień tygodnia, a potem stopniowo zwiększajcie liczbę dni.

Pomyślcie, który z posiłków uda wam się jak najczęściej jadać wspólnie i ustalcie z domownikami, że to będzie czas tylko dla was (warto w tym czasie odłożyć telefony i wyłączyć telewizor).

Zaangażujcie rodzinę w przygotowania: niech każdy ma przydzielone zadania: dzieci mogą myć warzywa czy nakrywać do stołu, partner obierać ziemniaki – w ten sposób już podczas przyrządzania posiłku spędzicie wspólnie czas.

Podczas jedzenia nie prowadźcie trudnych rozmów – to ma być czas relaksu.

