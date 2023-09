Olej z nasion kolendry pomaga na wzdęcia. Ma też inne właściwości

Kolendra jest uprawiana już od 3000 lat jako zioło do celów leczniczych i kulinarnych. Już Hipokrates, nazywany ojcem współczesnej medycyny, radził stosować nasiona kolendry na dolegliwości trawienne i wzdęcia. Te cenne właściwości te posiada również olej z nasion kolendry. I chociaż wszystkie części kolendry nadają się do spożycia, w tym smaczne zielone liście, to za najcenniejsze uznawane są nasiona. To właśnie z nich wytwarza się olej o prozdrowotnym działaniu.

Olej z nasion kolendry wspomaga trawienie

Olej z nasion kolendry zawiera olejek eteryczny bogaty w linalol, czyli związek odpowiedzialny za aromat i smak, o właściwościach bakteriobójczych, przeciwzapalnych i uspokajających. Działa on rozkurczowo na przewód pokarmowy, przywracając prawidłowe ruchy jelit, co łagodzi wzdęcia i umożliwia odchodzenie gazów. Dodatkowo pobudza wydzielanie żółci i soków trawiennych, co przyspiesza trawienie i wchłanianie pokarmu, oraz reguluje wypróżnienia. Dlatego olej z nasion kolendry polecany jest przy problemach z niestrawnością, zaburzeniach trawienia czy bólach brzucha.

Olej kolendrowy wykazuje według badań również silne działanie bakteriobójcze, zwalcza patogeny, które powodują zatrucia pokarmowe w tym salmonellę i gronkowca. Warto więc dodawać go do potraw, żeby zmniejszyć ryzyko problemów gastrycznych.

Inne właściwości zdrowotne oleju z nasion kolendry

Bladożółty olej z nasion kolendry wykazuje działanie przeciwcukrzycowe, obniża bowiem poziom glukozy we krwi, jak też trójglicerydów i cholesterolu całkowitego. Dzięki swojemu działaniu zwalczającemu drobnoustroje wspomaga też leczenie infekcji dróg moczowych. Dodatkowo działa uspokajająco, wyciszająco i ułatwia zasypianie. Stosowany jest również w kosmetyce, gdyż łagodzi problemy skórne. Zalecany jest osobom, które zmagają się z trądzikiem, atopowym zapaleniem skóry i zmianami alergicznymi skóry. W takich przypadkach olej stosuje się zewnętrzne, z dodatkiem innego oleju bazowego.

Jak stosować olej z nasion kolendry w kuchni?

Olej ten ma intensywny ziołowy aromat, dlatego do dań należy dodawać go w bardzo małych ilościach. Wystarczy kilka kropli, aby nadać potrawie smak. Olej z nasion kolendry nie nadaje się do smażenia i gotowania, gdyż temperatura niszczy jego cenne właściwości. Dobrze sprawdzi się natomiast dodany do przygotowanych już potraw, mięs, wędlin oraz dań kuchni azjatyckiej. Warto dodać kilka kropli do zup czy past warzywnych. Inną opcją jest przyjęcie kilku kropli oleju z nasion kolendry na łyżeczkę wody po obfitym i ciężkostrawnym posiłku, żeby wesprzeć trawienie.

Choć nie istnieją dokładne badania, co do ilości zalecanego spożycia tego oleju na dobę producenci wskazują przyjmowanie go raczej w małych ilościach, nie więcej niż ok. 20 kropli dziennie. Trzeba też pamiętać, żeby przechowywać go w ciemnej butelce, gdyż jest wrażliwy na światło.

Uwaga: Oleju z nasion kolendry nie powinny stosować osoby, która mają alergię na kolendrę. Olej z nasion kolendry nie jest zalecany dla kobiet w ciąży i karmiących oraz dla dzieci poniżej 6 roku życia.

