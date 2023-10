Jak czyścić grzyby? Szybki i łatwy sposób

Sezon na grzyby to długo wyczekiwany czas przez miłośników tych pysznych skarbów lasu. Pierwsze grzyby pojawiają się w polskich lasach już w połowie maja, jednak o prawdziwym grzybobraniu można mówić dopiero, gdy nadejdzie początek jesieni. Sezon na grzyby trwa aż do pierwszych mrozów. Przed wybraniem się do lasu początkujący grzybiarze koniecznie powinni jednak sprawdzić, jak odróżnić grzyby trujące od jadalnych.

Jak czyścić grzyby – szyba i skuteczna metoda

Po udanym grzybobraniu przychodzi czas na odpowiednie przygotowanie grzybów do jedzenia. Należy je najpierw dokładnie oczyścić z piasku i innych zanieczyszczeń. Zazwyczaj jest to mozolna, ale konieczna praca. Znamy jednak sposób, by znacznie przyspieszyć ten proces. Ten patent sprawdzi się w przypadku grzybów, które zamierzacie zjeść w niedługim czasie lub zamarynować w słoikach.

Co dokładnie należy zrobić? Metoda, którą stosowali jeszcze nasi dziadkowie, polega na wrzuceniu grzybów do mocno osolonego wrzątku. Następnie należy zamieszać całość i odczekać kilka chwil, by piasek i inne zanieczyszczenia same się oddzieliły. Taki sam sposób możecie wykorzystać też używając zimnej wody. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku może pojawić się konieczność powtórzenia czynności, jeśli grzyby są bardzo brudne. Grzyby możecie wypłukać też pod bieżącą wodą, a trudniejsze zabrudzenia zeskrobać za pomocą nożyka.

Jak czyścić grzyby przed mrożeniem i suszeniem?

Należy też pamiętać o tym, że sposób czyszczenia grzybów zależy od tego, co zamierzamy z nimi dalej zrobić. Grzyby przed mrożeniem i suszeniem nie powinny być moczone w wodzie. Należy z nich zdjąć wszystkie listki i igły, a następnie przetrzeć mokrą szmatką. Dobrym sposobem jest też wyczyszczenie ich pędzelkiem namoczonym w wodzie. Nawet w przypadku, gdy nie powinniśmy wrzucać grzybów do wody – musimy pamiętać o ich starannym wyczyszczeniu.

Dlaczego przed mrożeniem i suszeniem nie można moczyć grzybów w wodzie? Woda wniknęłaby do struktury grzybów, a w konsekwencji – utrudniła cały proces suszenia. Taka sama zasada dotyczy grzybów, które chcemy ugotować – jeżeli wymoczymy je wcześniej, to po ugotowaniu mogą stać się rozmokłe i papkowate.

Jak czyścić grzyby przed gotowaniem?

Na grzybach można znaleźć wiele zanieczyszczeń, na przykład w postaci ziemi, piasku czy fragmentów liści. Niektórzy zastanawiają się, czy grzyby przed gotowaniem należy umyć. Odpowiedź jest prosta – grzyby, nawet te kupione w sklepie, trzeba umyć zanim wrzucimy je do garnka. Mimo że te ze sklepu zazwyczaj są już wyczyszczone – należy zachować ostrożność.

Grzyby najlepiej jest myć bezpośrednio przed spożyciem. Po umyciu, nawet gdy będą przechowywane w lodówce, mogą szybko zgnić. Następnie należy osuszyć je na przykład ręcznikiem papierowym – pamiętajcie jednak, by zrobić to w bardzo delikatny sposób.

