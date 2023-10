Smażenie grzybów – porady i wskazówki. Jak długo smażyć grzyby?

Niezależnie od tego, czy smażysz grzyby leśne, czy może pieczarki lub inne grzyby hodowlane, zasady są podobne, a cel jeden: pełne aromatu, pyszne grzyby, które mogą być podstawą do zrobienia sosów i innych potraw.

Smażenie grzybów. Kiedy dodać cebulę?

Najczęściej smażymy grzyby w towarzystwie cebuli. I właśnie tu wiele osób popełnia błąd i najpierw wrzuca na rozgrzaną patelnię cebulę. Okazuje się, że lepiej zrobić to zupełnie odwrotnie.

„Zawsze najpierw na rozgrzaną oliwę wrzućcie same grzyby i poczekajcie, aż delikatnie się zrumienią. Dopiero wtedy dorzucamy cebulę i razem smażymy, mieszając wszystko i wydobywając smaki” – tłumaczy kucharz Leszek Wodnicki, półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef.

Jak dodaje, wrzucenie cebuli w pierwszej kolejności, sprawi, że ta się przyrumieni i zdominuje smak grzybów, które nie będą już idealnie usmażone. Jeśli oprócz cebuli do grzybów dodajecie także czosnek, to zachowajcie kolejność dodawania składników na patelnię: grzyby, cebula i na koniec czosnek.

Na czym smażyć grzyby?

Grzyby można smażyć na oliwie, oleju albo na klarowanym maśle. Warto pamiętać, że tłuszcz wydobywa smaki. Leszek Wodnicki radzi, aby zastosować trik, który w tym pomoże. – Usmażcie grzyby na oliwie i nim dodacie cebulę, dorzućcie na patelnię odrobinę masła – podpowiada kucharz. Ważne, aby grzyby wrzucać na rozgrzaną patelnię. Niektóre grzyby podczas smażenia mogą puścić sok – trzeba go odparować.

Do czego wykorzystać smażone grzyby?

Smażone grzyby doprawione solą i pieprzem są doskonałym dodatkiem do wielu potraw. Można je położyć na grzanki, dodać do mięs czy podać jako uzupełnienie obiadu. Ale takie grzyby mogą być także bazą aromatycznych potraw, przede wszystkim grzybowych sosów (wystarczy dodać na patelnię śmietanę albo przecier pomidorowy). Usmażone grzyby mogą też być dodatkiem do pasztetów i past kanapkowych.

