To obecnie najlepsze pieczywo w Biedronce. Dietetyk rozwiewa wątpliwości raz na zawsze

Wiele osób podczas zakupu pieczywa zwraca uwagę przede wszystkim na jego cenę, pomijając inny, równie ważny aspekt – skład kupowanego produktu. Zazwyczaj brakuje czasu na analizę etykiet, dlatego z pewnością przyda się mała „ściągawka”. Zobacz, jaki chleb w Biedronce jest najlepszy, a którego lepiej unikać. Trafione i nietrafione wybory wskazuje dietetyk Jakub Woźniak.

To pieczywo z Biedronki to strzał w dziesiątkę

Niekwestionowanym faworytem eksperta jest bułka razowa wyprodukowana na bazie mąki żytniej razowej typu 2000 z dodatkiem słonecznika i siemienia lnianego. Ma niską kaloryczność (240 kcal w 100 gramach). Dostarcza przy tym sporej ilości białka i błonnika – odpowiednio 13 oraz 7,5 g na 100 gramów.

Zdecydowanie najzdrowszy wybór [...] z całego pieczywa – podsumowuje Jakub Woźniak.

Na uwagę zdaniem specjalisty zasługuje również chleb żytni bez dodatku drożdży. Ma krótki oraz prosty skład, który obejmuje jedynie trzy elementy – mąkę żytnią, wodę i sól. Stugramowa porcja dostarcza 210 kalorii i 4,2 gramów białka. Na jego korzyść przemawia też stosunkowo niewielka ilość soli (1,2 g w 100 gramach). Pewien „mankament” stanowi natomiast niezbyt duża ilość błonnika – niespełna 5 g w 100 gramach.

Trafionym zakupem będzie także bułka wysokobiałkowa Na jej niekorzyść przemawia użyta mąka. Nie da się jednak ukryć, że produkt może się pochwalić wieloma zaletami. „Jest to pieczywo pszenne z dodatkiem siemienia lnianego, sezamu, słonecznika i otrąb. To [...] zdecydowanie plus. Skład ma oczywiście dłuższy, ale nie zawiera zbędnych dodatków [...] Mamy tutaj 16 g białka na 100 gramów produktu oraz [...] 8,5 g błonnika na 100 gramów, więc całkiem fajnie”– podkreśla dietetyk.

Tego pieczywa w Biedronce lepiej unikać

Jakub Woźniak odradza zakup bagietki czosnkowej. Jest wysokokaloryczna. Stugramowa porcja dostarcza 273 kcal i sporej ilości tłuszczu, bo niespełna 7 gramów, z czego większość stanowią nasycone kwasy tłuszczowe. Zawiera przy tym niewiele błonnika. Niezbyt trafionym wyborem – z dietetycznego punktu widzenia – jest również chleb słowiański. i chleb orkiszowy z ziarnami. Oba bochenki mają relatywnie niską wartość odżywczą i sporo soli w składzie. Specjalista radzi też, by unikać pieczywa typu croissant. Tego rodzaju produkty są wypełnione różnymi niepotrzebnymi dodatkami, które podnoszą ich kaloryczność i nie służą zdrowiu.

Czytaj też:

To nie zawsze jest masło. Bosacka ujawnia, jak producenci wprowadzają klientów w błądCzytaj też:

Ten serek wiejski z Biedronki to strzał w dziesiątkę. Odchudza i syci na długo. Masz go w lodówce?