Zupa długowieczności – przepis. Co kryje w sobie włoska minestrone?

Mieszkańcy Sardynii słyną z długowieczności. Do takich właśnie rodzin należy rodzina Melis. Dziewiątka rodzeństwa pobiła rekord długowieczności. W 2012 roku zostali uznani przez Komisję Rekordów Guinnessa za najstarsze rodzeństwo na świecie pod względem łącznego wieku, który przekroczył 819 lat. Ale to nie jedyni długowieczni mieszkańcy Sardynii. Szacuje się, że obecnie mieszka tam ok. 370 osób, których wiek przekracza 100 lat. Jak wiadomo, wpływ na długie życie ma szereg czynników, jednak jednym z najistotniejszych jest zdrowa dieta. Warto więc poznać przepis na włoską minestrone, zwaną zupą długowieczności lub zupą długiego życia, która stanowi tam podstawę wyżywienia. Z łatwością można przygotować ją w domu.

Wskazówki do przygotowania zupy długowieczności

We włoskiej minestrone nie może zabraknąć warzyw sezonowych (w tym fasoli), które stanowią podstawę wyżywienia mieszkańców Sardynii. Zanim weźmiemy się za przygotowanie zupy, trzeba dzień wcześniej, przez noc namoczyć fasolę i ciecierzycę. Następnie odcedzić je i dobrze przepłukać.

Jeśli chcesz, żeby minestrone miała bardziej wyrazisty smak, podsmaż cebulę, czosnek, bazylię i szałwię na 1 łyżce oliwy, aż cebula zrobi się półprzejrzysta, ale nie zdąży się przyrumienić. Dopiero potem dodaj te warzywa i przyprawy do reszty składników. Smaku dodaje też utarty ser pecorino (owczy) lub ser parmezan, który dodajemy pod koniec gotowania. Zupa według przepisu włoskiej rodziny Melis wychodzi dość gęsta. Jeśli nie przepadasz za takimi daniami, możesz ugotować warzywa w większej ilości wody.

Przepis: Zupa długowieczności Możesz podać ją z grzanką pokropiona oliwa z oliwek. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 6 Składniki 1/2 szklanki fasoli,

1/3 szklanki ciecierzycy,

7 łyżek oliwy z oliwek,

1 cebula,

2 średnie marchewki,

2 średnie łodygi selera,

4 ząbki czosnku,

1 puszka pomidorów,

3 średnie ziemniaki,

1 szklanka kopru włoskiego,

2 łyżki natki pietruszki,

2 łyżki świeżych liści bazylii,

1/4 szklanki drobno startego sera pecorino Romano lub parmezanu,

1 szklanka makaronu acini di pepe (przypominającego kształtem koraliki) lub innego drobnego makaronu,

6 szklanek wody,

pieprz i sól. Sposób przygotowania Namocz dzień wcześniej fasolę i ciecierzycęFasolę, bób i ciecierzycę moczymy przez noc, a następnie odcedzamy i dobrze płuczemy. Podsmaż warzywa z czosnkiemTrzy łyżki oliwy rozgrzewamy w dużym garnku na średnim ogniu, dodajemy posiekaną cebulę i pokrojoną w kostkę marchewkę oraz seler. Gotujemy warzywa przez ok. 5 minut. Gdy są miękkie, dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek. Połącz składnikiDo garnka dodajemy pokrojone ziemniaki, pomidory, koper włoski, pietruszkę i bazylię oraz odsączoną fasolę i ciecierzycę. Całość zalewamy wodą, by wszystko zakryć. Zwiększamy ogień i doprowadzamy do wrzenia. Po zagotowaniu wody zmniejszamy ogień i gotujemy do czasu, gdy fasola zrobi się miękka (ok. 30 min). Dodaj makaronDodajemy makaron oraz pół łyżeczki soli i pieprzu. Jeśli zupa wydaje się zbyt gęsta, dolewamy więcej wody.

Czytaj też:

Jak żyć 100 lat? Poznaj 5 rad eksperta od długowiecznościCzytaj też:

Jak żyć długo i w dobrym zdrowiu? Mieszkańcy tego miasteczka wiedzą. Poznaj ich sekret