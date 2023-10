Jak ugotować ryż bez wody? W ten sposób będzie jeszcze smaczniejszy

Ryż jest świetną bazą do różnego rodzaju potraw. Z powodzeniem może zastąpić ziemniaki lub makaron i być podawany na przykład z sosami. Najczęściej wybieramy ryż w torebkach i gotujemy go w wodzie. Ten sposób jest bardzo prosty i większość osób korzysta właśnie z niego. Znamy jednak metodę na to, by ryż wyszedł jeszcze smaczniejszy niż normalnie.

Jak ugotować ryż bez wody? Prosty patent

Gotowanie ryżu bez wody wydaje się bardzo abstrakcyjne, jednak wbrew pozorom – wcale takie nie jest. Wystarczy, że zamiast wody użyjecie innego płynu. To z kolei jest związane z tym, do czego później chcecie wykorzystać ryż.

Z uwagi na to, że podczas gotowania ryż pęcznieje i wchłania płyn – za pomocą prostej sztuczki możecie sprawić, że wasz posiłek będzie jeszcze smaczniejszy. Płyn, w którym ugotujecie ryż, doskonale podbije jego smak. Wszystko zależy od tego, czym zalejecie ziarenka. Możecie do tego wykorzystać aromatyczną zupę, bulion lub sos. Możecie użyć też mleka. Taki zabieg, poza zmianą smaku ryżu, dobrze wpłynie też na jego konsystencję. Sos, który ugotujecie od razu z ryżem, będzie wspaniale gęsty i kremowy. Dodatkowo zaoszczędzicie czas, który musielibyście poświęcić wcześniej na tradycyjne gotowanie ryżu w wodzie. Nie będziecie musieli też brudzić większej liczby naczyń.

Jak ugotować ryż w tradycyjny sposób? Porady

W kwestii gotowania ryżu dwa najczęściej zadawane pytania dotyczą tego, jak długo gotować ryż oraz w jaki sposób dokładnie należy to zrobić. Co do czasu – nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ wszystko zależy od rodzaju ziaren. Optymalny czas gotowania ryżu to około 15-20 minut – dokładna informacja o tym, ile należy to robić, zazwyczaj jest podana na opakowaniu produktu. Najdłuższy czas gotowania ma ryż brązowy i czarny – od 30 do 40 minut, a najkrócej gotuje się ryż biały – niektórym gatunkom wystarczy nawet 10 minut.

Podczas gotowania ryżu ważne jest, by pamiętać o jego mieszaniu. Dzięki temu ziarenka nie będą przywierać do garnka (jeśli gotujecie ryż bez torebki). Ryż powinniście wrzucić do gotującej się wody (lub innego płynu). W przypadku gotowania ryżu w wodzie – pamiętajcie o jej wcześniejszym posoleniu. Sprawdzona ilość to 1 łyżeczka soli na 1 litr wody.

Co zamiast gotowania ryżu? Zapieczcie go

Gotowanie ryżu nie jest jedynym sposobem na jego przyrządzenie. Choć niewiele osób o tym wie, bo metoda ta nie jest zbyt popularna, to ryż możecie także zapiec w piekarniku. Po wsypaniu ryżu do foremki lub naczynia żaroodpornego należy zalać go wybranym płynem, a następnie wstawić do piekarnika rozgrzanego do temperatury 220 stopni Celsjusza. Ryż należy piec przez około 30 minut. Dodając do ryżu warzywa i odrobinę więcej sosu – możecie w szybki i prosty sposób przygotować pyszną zapiekankę.

