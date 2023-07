Przepis na domowy ketchup. Będzie znacznie smaczniejszy, niż ten ze sklepu

Domowy ketchup jest jednym ze smaczniejszych sosów, jakich możemy użyć, by wzmocnić lub urozmaicić smak niektórych potraw. Jest też świetnym dodatkiem do kanapek oraz różnych dań – zarówno na ciepło, jak i na zimno. Robi się go na bazie pomidorów. Sprawdza się idealnie m.in. do pizzy, domowych frytek i zapiekanek. Choć bez trudu dostaniemy go w niemal każdym sklepie, to ten przygotowany w domu jest po prostu smaczniejszy, ale przede wszystkim – zdrowszy, bez dodatku szkodzących ulepszaczy. Jeśli więc chcecie cieszyć się domowym ketchupem z naturalnych składników – przygotujcie go sami w domu według naszego przepisu.

Jak zrobić domowy ketchup?

Żeby zrobić domowy ketchup, wystarczy kilka składników i trochę cierpliwości. Teraz jest idealny czas na to, ponieważ pomidory są duże, aromatyczne i niezbyt drogie. Koniecznie wybierajcie dojrzałe pomidory – wtedy sos będzie jeszcze smaczniejszy. Najlepsze będą mięsiste pomidory np. odmiany lima. Sprawdźcie też, jakie pomidory trzeba od razu wyrzucić, ponieważ mogą zaszkodzić.

Podstawowymi składnikami potrzebnymi do przygotowania domowego ketchupu są oczywiście pomidory, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by dodać do niego też inne warzywa, na przykład paprykę, ostrą papryczkę lub cukinię.

2 kg pomidorów,

1 papryczka chili,

4 łyżeczki musztardy,

1 duża cebula,

2 ząbki czosnku,

sól i pieprz,

6 łyżeczek octu jabłkowego,

4 łyżeczki cukru,

4 łyżeczki oliwy. Sposób przygotowania Przygotowanie pomidorówNajpierw sparzcie pomidory we wrzątku i obierzcie ze skórki. Następnie pokrójcie je na ćwiartki, usuńcie z nich też szypułki i gniazda nasienne. Pozostały miąższ rozdrobnijcie – możecie to zrobić za pomocą noża. Zagotujcie pomidoryGarnek z pomidorami ustawcie na gazie i zagotujcie. Dodajcie również obraną i pokrojoną w kosteczkę cebulę, czosnek oraz przepołowioną papryczkę chili (bez pestek). Dodajcie pozostałe składnikiDodajcie musztardę, cukier, ocet winny oraz oliwę. Całość doprawcie solą i pieprzem. Gotujcie wszystko razem przez 10 minut bez przykrycia, a następnie zmiksujcie na gładką masę. Gotujcie masęTak przygotowywaną masę gotujcie przez kolejne 40 minut. Ketchup będzie gotowy, gdy zauważycie, że jest już odpowiednio gęsty. Można go zjeść od razu po ostudzeniu lub przechowywać w lodówce.

Jak przyspieszyć przygotowanie domowego ketchupu?

Jeśli chcecie cieszyć się smakiem domowego ketchupu, jednak nie możecie poświęcić zbyt wiele czasu na jego przygotowywanie – możecie użyć gotowej passaty zamiast świeżych pomidorów. Nie będziecie musieli wtedy kroić i gotować pomidorów. Wystarczy, że sięgniecie po passatę, która z powodzeniem zastąpi te warzywa. Jest ona sprzedawana zazwyczaj w butelce lub w kartonie i pojawia się w większości sklepów i supermarketów. Zamiast trzech kilogramów pomidorów możecie użyć jednego kilograma gotowej passaty, czyli gęstego przecieru z tych warzyw.

Domowy ketchup – jak go przechowywać?

Domowy ketchup można przechowywać dłużej niż tylko kilka dni. Należy jednak trzymać się kilku zasad, by nie uległ szybkiemu popsuciu. Gorący ketchup musicie wlać do suchych, wyparzonych i jeszcze gorących słoików, a następnie dokładnie zakręcić suchymi pokrywkami. Wcześniej jednak trzeba dokładnie umyć słoiki, a następnie wraz z nakrętkami wstawić je do piekarnika nagrzanego do 100 stopni Celsjusza i poczekać do momentu, aż będą całkowicie suche. Później można przełożyć do nich domowy ketchup. W ten sposób ten sos pomidorowy można przechowywać przez około miesiąc.

Jeśli chcecie przechowywać domowy ketchup przez dłuższy czas – musicie zapasteryzować przetwory. W tym celu słoiki wypełnione ketchupem należy wstawić do dużego garnka z wodą i gotować przez około 20 minut. Dno garnka zabezpieczcie wcześniej ściereczką (żeby wysoka temperatura nie doprowadziła do popękania słoików). Słoiki z ketchupem możecie zamiast tego wstawić również do nagrzanego piekarnika (do 100 stopni Celsjusza) i wyjąć po około 20 minutach.

