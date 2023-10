Włosi zszokowani polskim nawykiem. Nie wyrzucajcie skórek parmezanu!

Intensywny smak parmezanu dodaje potrawom niepowtarzalnego charakteru. Pasuje zarówno do zapiekanek, makaronów, pizzy, zup, panierek czy sałatek. Jednak większość osób popełnia podstawowy błąd, wyrzucając twarde końcówki sera, które spokojnie można wykorzystać w kuchni.

Dlaczego warto jeść parmezan?

Parmezan jest jednym z rodzajów serów podpuszczkowych, który wytwarza się z mleka krowiego, od krów Razza Regiana lub Vacca Rossa. Do jego produkcji wykorzystuje się solankę, w której ser dojrzewa nawet przez kilkanaście miesięcy. Parmezan zawiera cenne składniki, jak wapń, białko, potas, magnez i cynk, a także witaminy – z grupy B, K oraz A. Dzięki swojemu bogatemu składowi stanowi pełnowartościowe źródło białka, biorąc udział w budowaniu mięśni. Wzmacnia także kości i zęby, poprawia wzrok i pracę serca. Znany jest również z tego, że stymuluje układ odpornościowy. A przy tym ten ser jest lekkostrawny, dzięki czemu może wspomagać procesy trawienne i stan mikroflory jelitowej.

Czy można jeść skórkę parmezanu?

Choć Polacy bardzo lubią parmezan, wykorzystując go w kuchni, popełniają pewien błąd. Chodzi o wyrzucanie odkrojonych końcówek sera, które są twarde i dość suche. Czasem znajdują się na nich oznaczenia producentów, co dodatkowo zniechęca do ich spożycia. Z tego względu większość skórek ląduje w koszu. Włosi są tym zdziwieni – w ich kraju końcówki parmezanu stanowią dodatek do dań. Po odkrojeniu przechowują je w lodówce albo gotowe kupują w sklepach. Na przykład w Toskanii płacą za skórki 2 euro za kilogram. Warto zapamiętać, że skórki parmezanu są jadalne. Dzięki nim w potrawach można uzyskać smak umami, określany jako „przyjemny i pikantny”. I jeszcze ciekawostka– podobno Włosi dają skórki parmezanu do gryzienia swoim ząbkującym dzieciom.

Jak wykorzystać skórki parmezanu?

Ze względu na to, że skórki parmezanu są twarde, dobrze jest dodać je w całości do potrawy podczas gotowania, a po jej przygotowaniu – wyjąć i wyrzucić. Choć zdarza się, że drobno pokrojona lub utarta skórka rozpuści się pod wpływem wysokiej temperatury.

Potrawy, do których możesz dodać skórki parmezanu:

bulion warzywny,

sosy mięsne,

rosół,

risotto,

zapiekanka z cukinii,

panierka do kotletów.



dania makaronowe,

sos pomidorowy,

gulasz,

oliwa parmezanowa (w tym przypadku należy zalać ząbki czosnku i skórki oliwą, po czym odstawić do lodówki).

Kto nie powinien jeść parmezanu w nadmiarze?

Parmezan to ser dość kaloryczny. 100 g tego produktu zawiera aż 430 kalorii, w związku z tym w nadmiarze nie powinny spożywać go osoby na diecie odchudzającej. Poza tym w parmezanie znajdziemy znaczną ilość sodu. Z tego względu jedzenia tego sera w dużych ilościach powinni unikać ci, którzy zmagają się z chorobami sercowo–naczyniowymi.

